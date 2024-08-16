Бурак Озчівіт планує взяти участь у зніманнях російського фільму. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає Кіно 24.

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Росіяни стверджують, що турецький актор вже погодився на роль у стрічці. Він зніматиметься в компанії актора Рузіля Мінекаєва, відомого через участь у пропагандистському серіалі "Слово пацана".

Сцени з Бураком Озчівітом зніматимуть у Татарстані, місті Альметьєвськ. Для нього вже забронювали номер в одному з казанських готелів.

Подейкують, що за один знімальний день Бурак Озчівіт отримуватиме від 1,5 до 3 мільйонів рублів (16 - 30 тисяч доларів). Очевидно, що турецькому актору значно важливіші гроші, ніж власна репутація.

Чим відомий Бурак Озчівіт