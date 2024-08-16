Турецкий актер Бурак Озчивит не скрывал, что хочет развивать свою карьеру в России. Теперь известно, что он планирует сниматься в российском фильме за немалый гонорар.

Бурак Озчивит планирует принять участие в съемках российского фильма. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает Кино 24.

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Россияне утверждают, что турецкий актер уже согласился на роль в ленте. Он будет сниматься в компании актера Рузиля Минекаева, известного из-за участия в пропагандистском сериале "Слово пацана".

Сцены с Бураком Озчивитом будут снимать в Татарстане, городе Альметьевск. Для него уже забронировали номер в одном из казанских отелей.

Поговаривают, что за один съемочный день Бурак Озчивит будет получать от 1,5 до 3 миллионов рублей (16 - 30 тысяч долларов). Очевидно, что турецкому актеру значительно важнее деньги, чем собственная репутация.

Чем известен Бурак Озчивит