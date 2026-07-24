За этот реквизит из "Звездных войн" заплатили больше, чем за роскошную виллу

Любовь к кино бывает разной. Кто-то пересматривает любимый фильм каждый год, кто-то коллекционирует фигурки персонажей, а кто-то готов выложить почти четыре миллиона долларов за световой меч и реквизит в виде отрубленной руки Люка Скайуокера. Похоже, для фанатов "Звездных войн" это вполне логичная инвестиция.

Как сообщает People, на аукционе Heritage Auctions был продан один из самых известных реквизитов в истории франшизы. Новый владелец заплатил 3,75 миллиона долларов за световой меч, которым Марк Хэмилл пользовался в фильме "Звездные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар".

Именно этим мечом Люк Скайуокер сражался с Дартом Вейдером в сцене, которую сегодня знают даже те, кто ни разу не смотрел "Звездные войны". После легендарной фразы "Я – твой отец" герой теряет руку. Вместе с мечом на аукционе продали и оригинальный реквизит, который использовали для съемок этого эпизода.



Люк Скайуокер / Фото LUCASFILM / RGR Collection / Alamy Stock Photo



Речь идет не о музейной копии. В лот вошел настоящий механизм для спецэффектов, созданный еще в 1979 году по слепку руки Марка Хэмилла. В те времена, когда о компьютерной графике можно было только мечтать, именно такие решения позволяли создавать сцены, которые впоследствии стали классикой кино.

В Heritage Auctions отмечают, что эта продажа стала рекордной для оригинального реквизита из "Звездных войн". Предыдущий рекорд также принадлежал легендарной космической саге: в прошлом году световой меч Дарта Вейдера был продан за 3,654 миллиона долларов. Но на этот раз Люк все же обогнал своего отца.

Напомним, чтобезумно популярный фильм "Одиссея" за первую неделю в прокате уже заработал баснословные деньги и побил рекорд среди фильмов Кристофера Нолана.

