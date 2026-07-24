Як повідомляє People, на аукціоні Heritage Auctions продали один із найвідоміших реквізитів в історії франшизи. Новий власник заплатив 3,75 мільйона доларів за світловий меч, яким Марк Гемілл користувався у фільмі "Зоряні війни: Епізод V – Імперія завдає удару у відповідь".

Саме цим мечем Люк Скайвокер бився з Дартом Вейдером у сцені, яку сьогодні знають навіть ті, хто жодного разу не дивився Star Wars. Після легендарної фрази "Я – твій батько" герой втрачає руку. Разом із мечем на аукціоні продали й оригінальний реквізит, який використали для зйомок цього епізоду.



Люк Скайвокер / Фото LUCASFILM / RGR Collection / Alamy Stock Photo



Йдеться не про музейну копію. До лота увійшов справжній механізм для спецефектів, створений ще у 1979 році за зліпком руки Марка Гемілла. У часи, коли про комп'ютерну графіку могли лише мріяти, саме такі рішення дозволяли створювати сцени, які згодом стали класикою кіно.

В Heritage Auctions кажуть, що цей продаж став рекордним для оригінального реквізиту зі Star Wars. Попереднє досягнення теж належало легендарній космічній сазі: торік світловий меч Дарта Вейдера продали за 3,654 мільйона доларів. Але цього разу Люк усе ж обігнав свого батька.

Нагадаємо, що шалені фільм "Одіссея" за перший тиждень в прокаті вже заробив шалені гроші і побив рекорд серед фільмів Крістофера Нолана.

