"Зоряні війни" вже багато років залишаються улюбленою франшизою багатьох глядачів. 24 Канал зібрав кілька цікавих фактів про неї, які ви могли не знати.
Цікаві факти про "Зоряні війни", які ви могли не знати
- "Найгірший фільм усіх часів"
Перед прем'єрою Джордж Лукас показав ранню версію "Зоряних воєн" своїм друзям-кінематографістам. Так, режисер отримав переважно негативні відгуки. Наприклад, Браян Де Пальма назвав стрічку "найгіршим фільмом усіх часів". Тільки Стівен Спілберг передбачив, що вона здобуде успіх, передає My Virgin Media.
Цікаво, що й сам Лукас був упевнений, що "Зоряні війни" проваляться у прокаті. Режисер навіть не відвідав прем'єру фільму, а відправився у відпустку, під час якої разом зі Спілбергом вигадав персонажа Індіана Джонса.
- Кінотеатри не хотіли показувати "Зоряні війни"
У 1977 році мережі кінотеатрів не хотіли показувати "Зоряні війни". Лише 40 кінотеатрів по всіх Америці погодилися на це. Щоб фільм таки з'явився на екранах, компанія 20th Century-Fox навіть погрожувала кінотеатрам позбавити їх прав на показ іншої стрічки – "По той бік півночі".
- Персонаж Чубакка натхненний псом Джорджа Лукаса
Чубакка – один із персонажів кіносаги "Зоряні війни", мандрівник з племені вукі. Його прообразом став пес Джорджа Лукаса, породи аляскинський маламут.
Чубакка / Кадр з фільму "Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь"
- Як Семюел Л. Джексон отримав роль у "Зоряних війнах"?
Як пише People, Семюел Л. Джексон отримав роль Мейса Вінду, розповідаючи про франшизу на ток-шок TFI Friday у 1996 році. Актор чітко дав зрозуміти, що хоче взяти участь у зйомках.
Семюел Л. Джексон у ролі Мейса Вінду / Кадр з фільму "Зоряні війни: Прихована загроза"
- Марка Гемілла вкусила змія під час зйомок
Марка Гемілла, який зіграв Люка Скайвокера, вкусила змія під час зйомок фільму "Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь". "Це був невеликий любовний укус", – жартував пізніше актор.
