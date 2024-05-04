Именно 4 мая во всем мире отмечают День культовой фантастической саги "Звездные войны". Поэтому в честь праздника Кино 24 подготовило 3 фильма с высоким рейтингом из этой медиафраншизы.

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"Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар"

Год выпуска: 1980

Рейтинг IMDb: 8.7

Борьба за Галактику обостряется в пятом эпизоде космической саги. Войска Императора начинают массированную атаку на повстанцев и их союзников. Хан Соло и принцесса Лейя скрываются в Заоблачном Городе, в котором их и захватывает Дарт Вейдер, тогда как Люк Скайуокер находится на таинственной планете джунглей Дагоба. Там Мастер – джедай Йоду обучает молодого рыцаря навыкам приобретения и управления Силой. Сам Люк даже не предполагает, как скоро ему придется воспользоваться знаниями Мастера, ведь впереди ждет битва...

"Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар": смотрите онлайн трейлер фильма

"Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая"

Год выпуска: 1983

Рейтинг IMDb: 8.3

По сюжету, Джабба Хатт захватил Хана Соло, но Люк Скайуокер, принцесса Лея и их верные друзья выполняют миссию по его спасению. Тем временем Дарт Вейдер придумывает план, как раз и навсегда сокрушить повстанцев с помощью еще более мощной "Звезды Смерти". Впереди – сильная битва, которая решит судьбу миллионов: поединок Света и Тьмы...

"Звездные войны: Эпизод 6 - Возвращение Джедая": смотрите онлайн трейлер фильма

"Звездные войны: Эпизод 7 – Пробуждение силы"

Год выпуска: 2015

Рейтинг IMDb: 7.8

Прошло три десятилетия после эпической битвы, Галактику все еще продолжают раздирать желающие захватить власть, используя пробуждающуюся силу. По сюжету, Новый Порядок собирает свою мощную армию. Но юные герои выполняют миссию собрать союзников и объединить силы, чтобы противостоять этому грозному врагу. Это будет поистине борьба за выживание. Удастся ли командной работой и храбростью все же победить противника?

"Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение силы": смотрите онлайн трейлер фильма

Несмотря на то, что сага "Звездные войны" началась еще в 20 веке, она до сих пор держит на плаву свою популярность. Поэтому, приглашаем и вас посмотреть в этот символический для медиафраншизы день фильмы из подборки.