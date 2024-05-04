Саме 4 травня в усьому світі відзначають День культової фантастичної саги "Зоряні війни". Тож на честь свята Кіно 24 підготувало 3 фільми з високим рейтингом з цієї медіафраншизи.

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"Зоряні війни: Епізод 5 – Імперія завдає удару у відповідь"

Рік випуску: 1980

Рейтинг IMDb: 8.7

Боротьба за Галактику загострюється в п'ятому епізоді космічної саги. Війська Імператора починають масовану атаку на повстанців і їх союзників. Хан Соло і принцеса Лейя ховаються в Захмарному Місті, в якому їх і захоплює Дарт Вейдер, тоді як Люк Скайуокер знаходиться на таємничій планеті джунглів Дагоба. Там Майстер – джедай Йоду навчає молодого лицаря навичкам надбання та керування Силою. Сам Люк навіть не припускає, як скоро йому доведеться скористатися знаннями Майстра, адже попереду чекає битва...

"Зоряні війни: Епізод 5 – Імперія завдає удару у відповідь": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зоряні війни: Епізод 6 – Повернення Джедая"

Рік випуску: 1983

Рейтинг IMDb: 8.3

За сюжетом, Джабба Хатт захопив Хана Соло, але Люк Скайвокер, принцеса Лея та їхні вірні друзі виконують місію з його порятунку. Тим часом Дарт Вейдер вигадує план, як раз і назавжди розтрощити повстанців за допомогою ще потужнішої "Зірки Смерті". Попереду – сильна битва, яка вирішить долю мільйонів: поєдинок Світла і Темряви...

"Зоряні війни: Епізод 6 - Повернення Джедая": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зоряні війни: Епізод 7 – Пробудження сили"

Рік випуску: 2015

Рейтинг IMDb: 7.8

Минуло три десятиліття після епічної битви, Галактику все ще продовжують роздирати бажаючі захопити владу, використовуючи силу, що прокидається. За сюжетом, Новий Порядок збирає свою потужну армію. Але юні герої виконують місію зібрати союзників і об'єднати сили, щоб протистояти цьому грізному ворогу. Це буде воістину боротьба за виживання. Чи вдасться командною роботою та хоробрістю все ж перемогти противника?

"Зоряні війни: Епізод 7 - Пробудження сили": дивіться онлайн трейлер фільму

Незважаючи на те, що сага "Зоряні війни" почалася ще в 20 столітті, вона і досі тримає на плаву свою популярність. Тож, запрошуємо і вас подивитися в цей символічний для медіафраншизи день фільми із добірки.