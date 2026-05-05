5 интересных фактов о культовой франшизе "Звездные войны", которые вы могли не знать

4 мая отмечается День "Звездных войн". Это праздник всех поклонников культовой франшизы, которую создал американский кинорежиссер и сценарист Джордж Лукас.

"Звездные войны" уже много лет остаются любимой франшизой многих зрителей. 24 Канал собрал несколько интересных фактов о ней, которые вы могли не знать.

Интересные факты о "Звездных войнах", которые вы могли не знать

"Худший фильм всех времен"

Перед премьерой Джордж Лукас показал раннюю версию "Звездных войн" своим друзьям-кинематографистам. Так, режиссер получил преимущественно негативные отзывы. Например, Брайан Де Пальма назвал ленту "худшим фильмом всех времен". Только Стивен Спилберг предсказал, что она получит успех, передает My Virgin Media.

Интересно, что и сам Лукас был уверен, что "Звездные войны" провалятся в прокате. Режиссер даже не посетил премьеру фильма, а отправился в отпуск, во время которого вместе со Спилбергом придумал персонажа Индиана Джонса.

Кинотеатры не хотели показывать "Звездные войны"

В 1977 году сети кинотеатров не хотели показывать "Звездные войны". Только 40 кинотеатров по всей Америке согласились на это. Чтобы фильм таки появился на экранах, компания 20th Century-Fox даже угрожала кинотеатрам лишить их прав на показ другой ленты – "Обратная сторона полуночи".

Персонаж Чубакка вдохновлен псом Джорджа Лукаса

Чубакка – один из персонажей киносаги "Звездные войны", путешественник из племени вуки. Его прообразом стал пес Джорджа Лукаса, породы аляскинский маламут.

Чубакка / Кадр из фильма "Звездные войны: Империя наносит ответный удар"

Как Сэмюэл Л. Джексон получил роль в "Звездных войнах"?

Как пишет People, Сэмюэл Л. Джексон получил роль Мейса Винду, рассказывая о франшизе на ток-шоке TFI Friday в 1996 году. Актер четко дал понять, что хочет принять участие в съемках.

Сэмюэл Л. Джексон в роли Мейса Винду / Кадр из фильма "Звездные войны: Скрытая угроза"

Марка Хэмилла укусила змея во время съемок

Марка Хэмилла, который сыграл Люка Скайуокера, укусила змея во время съемок фильма "Звездные войны: Империя наносит ответный удар". "Это был небольшой любовный укус", – шутил позже актер.

