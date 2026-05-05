5 интересных фактов о культовой франшизе "Звездные войны", которые вы могли не знать
- Джордж Лукас получил негативные отзывы на раннюю версию "Звездных войн", но Стивен Спилберг предсказал ее успех.
- В 1977 году лишь 40 кинотеатров согласились показывать "Звездные войны", и компания 20th Century-Fox угрожала лишить права на показ другой ленты.
4 мая отмечается День "Звездных войн". Это праздник всех поклонников культовой франшизы, которую создал американский кинорежиссер и сценарист Джордж Лукас.
"Звездные войны" уже много лет остаются любимой франшизой многих зрителей. 24 Канал собрал несколько интересных фактов о ней, которые вы могли не знать.
- "Худший фильм всех времен"
Перед премьерой Джордж Лукас показал раннюю версию "Звездных войн" своим друзьям-кинематографистам. Так, режиссер получил преимущественно негативные отзывы. Например, Брайан Де Пальма назвал ленту "худшим фильмом всех времен". Только Стивен Спилберг предсказал, что она получит успех, передает My Virgin Media.
Интересно, что и сам Лукас был уверен, что "Звездные войны" провалятся в прокате. Режиссер даже не посетил премьеру фильма, а отправился в отпуск, во время которого вместе со Спилбергом придумал персонажа Индиана Джонса.
- Кинотеатры не хотели показывать "Звездные войны"
В 1977 году сети кинотеатров не хотели показывать "Звездные войны". Только 40 кинотеатров по всей Америке согласились на это. Чтобы фильм таки появился на экранах, компания 20th Century-Fox даже угрожала кинотеатрам лишить их прав на показ другой ленты – "Обратная сторона полуночи".
- Персонаж Чубакка вдохновлен псом Джорджа Лукаса
Чубакка – один из персонажей киносаги "Звездные войны", путешественник из племени вуки. Его прообразом стал пес Джорджа Лукаса, породы аляскинский маламут.
- Как Сэмюэл Л. Джексон получил роль в "Звездных войнах"?
Как пишет People, Сэмюэл Л. Джексон получил роль Мейса Винду, рассказывая о франшизе на ток-шоке TFI Friday в 1996 году. Актер четко дал понять, что хочет принять участие в съемках.
- Марка Хэмилла укусила змея во время съемок
Марка Хэмилла, который сыграл Люка Скайуокера, укусила змея во время съемок фильма "Звездные войны: Империя наносит ответный удар". "Это был небольшой любовный укус", – шутил позже актер.
