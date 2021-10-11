Звездный состав и крутой постер: комедия "Лучшие Выходные" покорит ваши сердца

Дарья Петрожицкая, Ирма Витовская, Элиас Райхерт, Алина Чебан и другие среди звездного состава новой комедии "Лучшие Выходные". Премьера фильма состоится в феврале 2022 года.

"Лучшие Выходные" – безоговорочный повод посетить кинотеатры уже этой зимой. Вы увидите на экране 4 разные истории, каждая из которых рассмешит, растрогает или заставит подумать и непременно оставит след в памяти зрителей. Об этом Кино 24 сообщила Kinomania LLC.

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Что расскажет фильм "Лучшие Выходные"

Парень из Германии устраивается волонтером на фестиваль, чтобы влюбить в себя девушку-организатора, и вместо этого он теряет зарубежного хедлайнера Atlas Weekend;

Ребята из Кривого Рога устраивают легендарный мальчишник, но ссорятся как дети и дерутся как взрослые;

Юная одесситка ищет папу-рокера, которого не видела и идеализировала долгие 10 лет;

Карьеристка из Львова приезжает на самое важное в ее жизни собеседование, но младший брат срывает ей абсолютно все планы.

Актерский состав

Дарья Петрожицкая;

Ирма Витовская;

Элиас Райхерт;

Алина Чебан;

Георгий Хостикоев;

Наталья Бабенко;

Тарас Денисюк;

Максим Девизоров;

Александр Рудинский;

Максим Кириченко.

Режиссером фильма стал Влад Климчук. Сценаристом и продюсером стала Анастасия Лодкина. Исполнительным продюсером – Андрей Ризванюк.

Дарья Петрожицкая играет роль темпераментной Ольги, организатора масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend. Она появляется в кадре с харизматичным актером из Германии – Элиасом Райхертом. Он играет роль пылкого поклонника Ольги, который влюбился в нее онлайн. Но суровая реальность разрушает романтику инстаграма, и все планы романтического немца летят кувырком. Однако ради любви парень способен на все: преодолеть сотни противоречий и даже пройти настоящий квест в столице, разыскивая с “любимой” потерянную рок-звезду Питера Похера (актер Йорг Бертхольд). Поговаривают, что пара Оли и решительного немца – самая романтичная на площадке. Вскоре проверим.



Элиас Райхерт и Дарья Петрожицкая в фильме "Лучшие Выходные" / Фото Kinomania LLC

Это на самом деле уникальная коллаборация музыкальной и кино индустрий, когда кино и музыка, звезды кино и звезды музыкальной сцены (объединяются) вместе. Это – экшн, это романтика, это – прежде всего комедия. Короче, это будет круто,

– Дарья Петрожицкая, актриса, исполнительница роли Оли в фильме "Лучшие Выходные".

Исполнительницей роли Миры, карьеристки с синдромом отличницы, стала Наталья Бабенко, для которой игра на площадке стала настоящим приключением. Еще бы, у актрисы куча экшн-сцен на высоких каблуках, ведь ее героиня вместо того, чтобы проходить собеседование всей ее жизни, разыскивает горе-брата Лесика в стотысячной толпе. Кстати, самому Лесику наоборот везет, и он встречает только звезд и добрых людей, среди них и alyona alyona, и Юлия Санина, и несравненная VERKA SERDUCHKA, во время выступления которой на Atlas Weekend как раз и было снято финал этой истории.



Наталья Бабенко в фильме "Лучшие Выходные" / Фото Kinomania LLC

Ирма Витовская и Георгий Хостикоев играют тех самых бывших, чьи жизненные линии давно стали параллельными. Но есть одно но. Это "но" зовут Алиса, и она удивительно упрямая тинейджерка, для которой папа-рокер, давно покинувший семью – самый настоящий идеал. Именно его девочка разыскивает в Киеве. Алису играет будущая кинозвезда, а сейчас наше открытие – Алина Чебан, ее партнером по фильму стал известный блогер Богдан Осадчук.



Ирма Витовская в фильме "Лучшие Выходные" / Фото Kinomania LLC

Еще одна история – история мальчишника, которую ребята из Кривого Рога планируют отгулять в самом сердце Киева. Но вместо этого неисправимые сорвиголовы устраивают в столице настоящий переполох. На экране их играют Александр Рудинский, Максим Девизоров, Валерий Морозов и Максим Кириченко – звезды украинских телеэкранов и театральных сцен.



Александр Рудинский в фильме "Лучшие Выходные" / Фото Kinomania LLC

Шикарные впечатления от фильма, очень жду премьеру. Шикарные потому что я играл в паре с друзьями: с кем-то я учился на курсе, с кем-то уже имел опыт съемок. К тому же мы играли героев из такой среды, в которой выросли. И, надеюсь, в кадре это будет выглядеть достаточно органично,

– Александр Рудинский, актер фильма "Лучшие Выходные".

В кадре также появляются любимцы миллионов – VERKA SERDUCHKA & band, группа The Hardkiss, зажигательная рэперша alyona alyona, космически-загадочная Onuka и крутой Артем Пивоваров. Для всех музыкантов роли в полнометражном кино станут громким актерским дебютом. К тому же они записали для фильма саундтрек, который будет презентован в начале 2022 года. А саунд-продюсером фильма выступил Евгений Филатов (The Maneken).



The Hardkiss, alyona alyona, Onuka и Артем Пивоваров в фильме "Лучшие Выходные" / Фото Kinomania LLC

Еще один сюрприз от создателей – появление на экране острого на язык блогера Алексея Дурнева, который играет хейтера фестиваля. И это еще не все! Зрителей ждет появление неожиданного супер известного камео. Но продюсеры уверенно держат интригу вплоть до премьеры. И поэтому настойчиво призывают не пропустить ее в кино.



Постер к фильму / Фото Kinomania LLC