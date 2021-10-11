"Найкращі Вихідні" – беззаперечний привід відвідати кінотеатри вже цієї зими. Ви побачите на екрані 4 різні історії, кожна з яких розсмішить, розчулить або змусить подумати й неодмінно залишить слід у пам’яті глядачів. Про це Кіно 24 повідомила Kinomania LLC.

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Що розповість фільм "Найкращі вихідні"

Хлопець з Німеччини влаштовується волонтером на фестиваль, щоб закохати у себе дівчину-організатора, та натомість він губить закордонного хедлайнера Atlas Weekend;

Хлопці з Кривого Рогу влаштовують легендарну парубоцьку вечірку, але сваряться, як діти та б’ються, як дорослі;

Юна одеситка шукає тата-рокера, якого не бачила та ідеалізувала довгі 10 років;

Кар’єристка зі Львова приїжджає на найважливішу в її житті співбесіду, але молодший брат зриває їй абсолютно всі плани.

Акторський склад

Дар'я Петрожицька;

Ірма Вітовська;

Еліас Райхерт;

Аліна Чебан;

Георгій Хостікоєв;

Наталія Бабенко;

Тарас Денисюк;

Максим Девізоров;

Олександр Рудинський;

Максим Кириченко.

Режисером фільму став Влад Климчук. Сценаристкою та продюсеркою стала Анастасія Лодкіна. Виконавчим продюсером – Андрій Ризванюк.

Дар’я Петрожицька виконує роль темпераментної Ольги, організаторки масштабного музичного фестивалю Atlas Weekend. Вона з’являється в кадрі з харизматичним актором з Німеччини – Еліасом Райхертом. Він грає роль палкого прихильника Ольги, який закохався в неї онлайн. Але сувора реальність руйнує романтику інстаграму, і всі плани романтичного німця летять шкереберть. Проте заради кохання хлопець здатен на все: подолати сотні протиріч та навіть пройти справжній квест у столиці, розшукуючи з “коханою” загублену рок-зірку Пітера Похера (актор Йорг Бертхольд). Подейкують, що пара Олі та рішучого німця – найромантичніша на майданчику. Незабаром перевіримо.



Еліас Райхерт та Дар'я Петрожицька у фільмі "Найкращі вихідні" / Фото Kinomania LLC



Це насправді унікальна колаборація музикальної та кіно індустрій, коли й кіно і музика, зірки кіно і зірки музичної сцени (об’єднуються) разом. Це – екшн, це – романтика, це – комедія насамперед. Коротше, це буде круто,

– Дар'я Петрожицька, акторка, виконавиця ролі Олі у фільмі "Найкращі Вихідні".

Виконавицею ролі Міри, кар’єристки з синдромом відмінниці, стала Наталія Бабенко, для якої гра на майданчику стала справжньою пригодою. Ще б пак, в акторки купа екшн-сцен на високих підборах, адже її героїня замість того, щоб проходити співбесіду всього її життя, розшукує горе-брата Лесика у стотисячному натовпі. До речі, самому Лесику навпаки щастить, і він зустрічає тільки зірок і добрих людей, серед них і alyona alyona, і Юлія Саніна, і незрівнянна VERKA SERDUCHKA, під час виступу якої на Atlas Weekend якраз і було знято фінал цієї історії.



Наталія Бабенко у фільмі "Найкращі вихідні" / Фото Kinomania LLC

Ірма Вітовська та Георгій Хостікоєв грають тих самих колишніх, чиї життєві лінії давно стали паралельними. Але є одне але. Це "але" звуть Аліса, і вона напрочуд уперта тінейджерка, для якої тато-рокер, який давно покинув сім’ю – справжнісінький ідеал. Саме його дівчинка розшукує в Києві. Алісу грає майбутня кінозірка, а наразі наше відкриття – Аліна Чебан, її партнером по фільму став відомий блогер Богдан Осадчук.



Ірма Вітовська у фільмі "Найкращі вихідні" / Фото Kinomania LLC

Ще одна історія – історія парубоцької вечірки, яку хлопці з Кривого Рогу планують відгуляти в самому серці Києва. Та натомість невиправні шибайголови влаштовують у столиці справжній переполох. На екрані їх утілюють Олександр Рудинський, Максим Девізоров, Валерій Морозов та Максим Кириченко – зірки українських телеекранів та театральних сцен.



Олександр Рудинський у фільмі "Найкращі вихідні" / Фото Kinomania LLC

Шикарні враження від фільму, дуже чекаю на прем'єру. Шикарні тому що я грав у парі з друзями: з кимось я навчався на курсі, з кимось уже мав досвід зйомок. До того ж ми грали героїв з такого середовища, у якому виросли. І, сподіваюся, у кадрі це виглядатиме досить органічно,

– Олександр Рудинський, актор фільму "Найкращі Вихідні".

У кадрі також з’являються улюбленці мільйонів – VERKA SERDUCHKA & band, гурт The Hardkiss, запальна реперка alyona alyona, космічно-загадкова Onuka та крутезний Артем Пивоваров. Для всіх музикантів ролі у повнометражному кіно стануть гучним акторським дебютом. До того ж вони записали для фільму саундтрек, який буде презентовано на початку 2022 року. А саунд-продюсером фільму виступив Євген Філатов (The Maneken).



The Hardkiss, alyona alyona, Onuka та Артем Пивоваров у фільмі "Найкращі вихідні" / Фото Kinomania LLC

Ще один сюрприз від творців – поява на екрані гострого на язик блогера Олексія Дурнєва, що грає хейтера фестивалю. І це ще не все! На глядачів чекає поява несподіваного супер відомого камео. Але продюсери впевнено тримають інтригу аж до прем’єри. І тому наполегливо закликають не пропустити її в кіно.



Постер до фільму / Фото Kinomania LLC