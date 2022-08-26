Девина Ретрея обвинили в изнасиловании, которое произошло в его квартире в 2017 году. Потерпевшая Лиза Смит давно уже обращалась в полицию, но ее дело не рассматривали.

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Девина Ретрея обвинили в изнасиловании

По ее словам, прокуроры ошибочно полагали, что она хотела остаться анонимной и не хотела предъявлять обвинения. В конце концов дело было закрыто. Смит призналась CNN, что была неприятно поражена тем, что власти не смогли полностью расследовать это преступление.

Когда CNN связался с 45-летним Ретреем, он сказал, что вспоминает вечер со Смит почти пять лет назад, но отверг ее обвинения в изнасиловании. "У нас не было секса", – сказал он.

Что известно о Ретрее? Он сыграл хулигана старшего брата Маколея Калкина как в фильме 1990 года "Один дома", так и в его продолжении 1992 года, сделал большую актерскую карьеру. Он появлялся в многочисленных фильмах и телевизионных шоу, включая эпизод "Лучше звоните Солу" в прошлом месяце.

Как известно, Лиза Смит дружила с актером около 15 лет до нападения 21 сентября 2017 года. В ту ночь, по ее словам, она встретила своего брата, другого друга и Ретрея в баре в Нью-Йорке. Позже группа отправилась в квартиру Ретрея на Манхэттене, чтобы еще выпить.

По словам Смита, Ретрей наливал напитки своим друзьям и предложил ей. Вскоре после того, как она выпила напиток, Смит сказала, что устала, и Ретрей посоветовал ей остаться и поспать на диване. Женщина считает, что находилась под наркотиками.

Я помню, как очнулась и не могла пошевелиться. Я не могла толком открыть глаза, но слышала, что происходит, и чувствовала, что происходит. Я знала, что двое из них ушли, а я лежала на диване,

– сказала Смит.

Впоследствии ее брат признался CNN, что чувствует вину, что оставил свою сестру спать на диване у Ретрея.

Ретрея еще обвиняют в домашнем насилии, которое он совершил в декабре прошлого года в Оклахоме с участием его экс-девушки. Он также не признал себя виновным в этом деле. Известно, что полиция задержала его, но затем отпустила под залог в размере 25 тысяч долларов.

Напомним, американского актера Кевина Спейси обязали выплатить почти 31 миллион долларов студии MRC за нарушение контракта. Из-за обвинений звезды в притязаниях, студия понесла немалый ущерб.