Поддерживал Украину и критиковал Путина: звезду сериала "Кухня" выгнали из театра России

Российский актер Дмитрий Назаров осудил полномасштабное вторжение России в Украину и призвал не верить пропаганде. Поэтому его выгнали с работы в театре.

В недавнем интервью Дмитрий Назаров подверг критике путинский режим и поддержал Украину в войне с Россией. В результате в России без предупреждения начали массово отменять представления с участием актера. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал.

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Российского актера Дмитрия Назарова уволили из театра из-за поддержки Украины

Народный артист и художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ уволить Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву из театра. Причина увольнения, по его словам, – "громкие антироссийские настроения" актеров. Известно, что в театре русский актер работал 20 лет.

В комментарии к русскоязычному телеканалу RTVI актер Дмитрий Назаров заявил, что он не получал никаких официальных документов из театра Однако ему известно об отмене представления с участием его жены в Нижнем Тагиле.

Дмитрий Назаров сыграл шеф-повара в сериале "Кухня" и считается любимым актером россиян. Сейчас он пишет стихи, в которых осуждает действия Кремля и откровенно говорит, что его врагом является российский пропагандист Владимир Соловьев.

Дмитрий Назаров в сериале "Кухня" / Кинориум

Напомним, российский актер Артур Смольянинов, известный по сериалу "Самара" и фильму "9 рота", из-за поддержки Украины уехал из России. Суд Москвы оштрафовал его почти на 10 тысяч гривен за "дискредитацию" российской армии – протокол был зарегистрирован 17 октября. Известно, что Смольянинов назвал Россию преступной и безумной, а также отметил, что вся жизнь Путина - так называемая "спецоперация".