Съемки происходили на берегу Черного моря, в Оперном театре, Музее звука и других увлекательных локациях. Выпуск просмотрели известные украинские звезды и эксклюзивно поделились впечатлениями эксклюзивно для 24 Канала.

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"Как звучит мир... Украина" 2 выпуск: что известно

"Как звучит мир... Украина" – новый формат тревел-шоу, музыкальное путешествие. Музыкант и композитор Евгений Филатов собирает звуки украинских городов и создает из них мелодию.

Пляж Ланжерон, одесские дворики, джаз на балконе, музей звука и, конечно же, Оперный театр – все это вы посетите вместе с Евгением, чтобы увидеть и услышать, как звучит Одесса,

– комментируют создатели шоу.

"Как звучит мир... Украина" 2 выпуск: смотрите онлайн

Отзывы украинских звезд

Тина Кароль, украинская певица, народная артистка Украины

Та работа, которую делает Евгений, очень важна, не каждому по силам, потому что я знаю, насколько он талантлив и разбирается в деталях, во всем музыкальном и не только. Он – человек, реально приносящий эстетику в каждую песню, каждое произведение, и я желаю успехов в таком интересном проекте "Как звучит мир… Украина". Одесса – чрезвычайный город, неоднократно там были и с концертами, и так далее. И то, как об этом рассказал Евгений, тот творческий путь, который он провел, это впечатляет. Я просто в восторге, спасибо, желаю сил, воодушевления и процветания.

Тина Кароль о втором выпуске "Как звучит мир... Украина" / Фото предоставлено 24 каналу

Alina Pash, украинская певица, репер

Нашла время, чтобы полноценно погрузиться в проект так, как следует, и что я могу сказать, он коснулся. Евгений, спасибо тебе за тебя за то, что ты так многогранен, и умеешь так сложить все вместе и выдать таким результатом, который касается током. Я для себя открыла Одессу по-новому, потому что действительно видела город иначе, и благодарна всей команде вообще за такую идею.

Жду следующего выпуска очень интересно, как будут звучать другие города. Чуть-чуть не хватает слов, чтобы описать все, что я почувствовала, это было круто. Делайте дальше. Стоит добавить, что это именно тот новый формат, который сможет влюблять наших людей в наши же города, что очень важно, и это то, что нам нужно именно сейчас.

Alina Pash о втором выпуске "Как звучит мир... Украина" / Фото предоставлено 24 каналу

Tayanna, украинская певица

Наташа, Женичка, я вас поздравляю с просто невероятным проектом, это так талантливо и гениально, у нас такого никогда не было. Я смотрела с восхищением, каждый звук настолько завораживает, что хочется, чтобы такого было в нашей стране больше. Благодарю вас очень за такой труд и за ваше большое сердце и душу, за то, что вы с этой стороны показали нашу настоящую Украину.

Tayanna о втором выпуске "Как звучит мир... Украина" / Фото предоставлено 24 каналу

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Евгений Клопотенко, украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, исследователь украинской кухни, телеведущий

Я посмотрел выпуск об Одессе, если честно, это очень глубоко, потому что так необычно, когда ты чувствуешь город через звук, и я очень жду больше серий, хочу посмотреть, что из этого получится, потому что это что-то совершенно уникальное и, пожалуй, новое для мира. Я не знаю, делал ли кто-то такое раньше, одним словом – это круто. Это еще одна сторона нашей многогранной страны. Спасибо за то, что вы делаете.

Евгений Клопотенко о втором выпуске "Как звучит мир... Украина" / Фото предоставлено 24 каналу

Jamala, украинская крымскотатарская певица, народная артистка Украины

Очень хочется поздравить всю команду с проектом "Как звучит мир... Украина". На мой взгляд – это уникальный проект, который нам так нужен. Он и вдохновляет, и воспитывает, и дает знание, что очень нужно нам сейчас. Евгений, ты в этом проекте органично открываешься для всех и это абсолютно твое! Поздравление тебе, поздравление команде, поздравление Нати, вы супер-молодцы.

Jamala о втором выпуске "Как звучит мир... Украина" / Фото предоставлено 24 каналу

Макс Узол, украинский тревел-блогер

Очень мощная и глубокая серия, мне как музыканту было особенно интересно углубиться в нее, увидеть, как создается музыка, как приобретается каждый звук. Потому что люди в основном слушают песню, как готовую композицию, целый кусок, а здесь ты понимаешь ценность каждого звука, откуда он берется. Это видео показывает жизнь, она больше, чем о музыке, больше, чем об Одессе. Она о жизни, о культуре, об идентичности.

Макс Узол о втором выпуске "Как звучит мир... Украина" / Фото предоставлено 24 каналу