Зйомки відбувалися на березі Чорного моря, в Оперному театрі, Музеї звука та інших цікавих локаціях. Випуск переглянули відомі українські зірки та ексклюзивно поділилися своїми враженнями ексклюзивно для 24 Каналу.

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"Як звучить світ... Україна" 2 випуск: що відомо

"Як звучить світ... Україна" – новий формат тревел-шоу, музична подорож. Музикант і композитор Євген Філатов збирає звуки українських міст і створює з них мелодію.

Пляж Ланжерон, одеські дворики, джаз на балконі, музей звуку та, звісно ж, Оперний театр – все це ви відвідаєте разом з Євгеном, щоб побачити та почути, як звучить Одеса,

– коментують творці шоу.

"Як звучить світ... Україна" 2 випуск: дивіться онлайн

Відгуки українських зірок

Тіна Кароль, українська співачка, народна артистка України

Та робота, яку робить Євген, надзвичайно важлива, не кожному під силу, бо я знаю, наскільки він талановитий і розбирається у деталях, в усьому музичному і не тільки. Він – людина, яка реально приносить естетику в кожну пісню, кожний твір, і я бажаю успіхів в такому цікавому проєкті "Як звучить світ… Україна". Одеса – надзвичайне місто, неодноразово там були й з концертами, й так далі. І те, як про це розповів Євген, той шлях творчий, який він провів, це вражає. Я просто у захваті, дякую, бажаю сил, наснаги й процвітання.

Тіна Кароль про другий випуск "Як звучить світ... Україна" / Фото надане 24 каналу

Alina Pash, українська співачка, реперка

Знайшла час, аби повноцінно зануритися у проєкт так, як слід, і що я можу сказати, він торкнувся. Євгене, дякую тобі насамперед за тебе, що ти такий багатогранний, і вмієш так скласти все докупи й видати таким результатом, який торкається струмом. Я для себе відкрила Одесу по-новому, тому що насправді бачила місто інакше, і вдячна всій команді взагалі за таку ідею.

Чекаю наступного випуску, дуже цікаво, як будуть звучати інші міста. Трошки не вистачає слів, щоб описати все, що я відчула, це було круто. Робіть далі. Варто додати, що це саме той новий формат, який зможе закохувати наших же людей в наші ж міста, що дуже важливо, і це те, що нам потрібно, саме зараз.

Alina Pash про другий випуск "Як звучить світ... Україна" / Фото надане 24 каналу

Tayanna, українська співачка

Наталочку, Женічка, я вас вітаю з просто неймовірним проєктом, це так талановито і геніально, у нас такого ніколи не було. Я дивилася із захопленням, кожен звук настільки заворожує, що хочеться, аби такого було у нашій країні більше. Дякую вам дуже за таку працю і за ваше велике серце й душу, за те, що ви з цього боку показали нашу справжню Україну.

Tayanna про другий випуск "Як звучить світ... Україна" / Фото надане 24 каналу

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Євген Клопотенко, український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, дослідник української кухні, телеведучий

Я подивився випуск про Одесу, якщо чесно, це дуже глибоко, бо так незвично, коли ти відчуваєш місто через звук, і я дуже чекаю більше серій, хочу подивитися, що з цього вийде, бо це щось абсолютно унікальне і, мабуть, нове для світу. Я не знаю, чи хтось таке робив раніше, одним словом – це круто. Це ще одна сторона нашої багатогранної країни. Дякую за те, що ви робите.

Євген Клопотенко про другий випуск "Як звучить світ... Україна" / Фото надане 24 каналу

Jamala, українська кримськотатарська співачка, народна артистка України

Дуже хочеться привітати всю команду з проєктом "Як звучить світ… Україна". На мій погляд – це унікальний проєкт, який так нам потрібен. Він і надихає, і виховує, і дає знання, що дуже потрібно нам зараз. Євген, ти в цьому проєкті органічно розкриваєшся для всіх і це абсолютно твоє! Вітання тобі, вітання команді, вітання Наті, ви – супер молодці.

Jamala про другий випуск "Як звучить світ... Україна" / Фото надане 24 каналу

Макс Узол, український тревел-блогер

Дуже потужна та глибока серія, мені, як музиканту, було особливо цікаво заглибитись в неї, побачити, як створюється музика, як здобувається кожен звук. Тому що люди переважно слухають пісню, як готову композицію, цільний шматок, а тут ти розумієш цінність кожного звуку, звідки він береться. Це відео показує життя, воно більше, ніж про музику, більше, ніж про Одесу. Воно про життя, про культуру, про ідентичність.

Макс Узол про другий випуск "Як звучить світ... Україна" / Фото надане 24 каналу