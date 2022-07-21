"У Русі був рак, агресивна форма": чоловік Писанки розповів про хворобу актриси

Чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков повідомив, що у зірки був рак. На жаль, агресивна форма, її імунітет не витримав.

Руслана Писанка померла в Німеччині 19 липня. Ігор Ісаков, з яким актриса узаконила стосунки у 2012 році, вперше відреагував на горе та розповів, що Писанку кремують у Європі та поховають у Києві. Перше прощання з нею відбудеться у Німеччині.

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Руслана Писанка померла від раку

Ігор Ісаков повідомив у фейсбуці, що у Руслани Писанки діагностували рак.

На жаль, агресивна форма й трохи запущений. Так, як боролась вона, я б не зміг би навіть на половину. На жаль імунітет не витримав. Смерть і кремація,

– розповів Ігор.

Перше прощання зі знаменитістю відбудеться у Німеччині, у місті Кайзерслаутерн. Час та точне місце Ігор повідомить у понеділок, 25 липня. "Потім, після оформлення всіх паперів, я відвезу мою Русю додому. У Київ. Як скоро, то буде залежати тільки від швидкості оформлення", – зазначив він.

Про місце та час похорону Ігор Ісаков напише згодом.

Чоловік Писанки також розповів, що почувається дуже погано. "Розчавлений, зломлений, знищений. Знаю, що то б ніколи не сподобалось моїй дружині, тож намагаюсь потроху починати відпускати, – поділився Ігор. Спробую зрозуміти сенс її улюбленого вислову "жизнь прекрасна".

Чоловік подякував усім за співчуття: "Дякую за те, що Ви поділяєте цей біль зі мною. Молюсь за вас, за Україну. Точно знаю, що Бозя забере її до себе, бо вона точно того варта".

Руслана Писанка з чоловіком / Теплі фото з фейсбуку Ігоря

Смерть Руслани Писанки: головне

Відома українська ведуча та актриса померла від важкої хвороби на 57 році життя. Це сталося у Німеччині після операції. Як зазначив близький друг Писанки Владислав Горянський, лікарі зробили операцію, їй ставало краще. Однак, вночі 19 липня стан здоров'я акторки різко погіршився. "Днями їй зробили операцію, яка минула успішно. Два дні тому я з нею розмовляв, вона була весела, все начебто було нормально і не віщувало такої трагедії. А сьогодні вночі їй стало погано і все", – сказав актор.

Руслана Писанка прожила творче життя. Вона знялася у чимало фільмах, серіалах та різних телешоу. Її колеги не можуть повірити в те, що Русі більше немає. У соцмережах вони з теплом згадують завжди веселу Писанку.