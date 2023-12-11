Знову трагічна звістка: на війні загинув Руслан Володін – один із творців фільму "Захар Беркут"

На фронті трагічно загинув працівник кіноіндустрії 1st Dolly, механік Patriot Rental Руслан Володін. Жахливу звістку повідомила кінокомпанія в інстаграмі, виразивши свої співчуття.

Жодних деталей загибелі захисника поки що немає. Руслан Володін був співтворцем багатьох українських повнометражних фільмів і серіалів. Читайте, що відомо про його фільмографію та професійну діяльність.

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На війні загинув Руслан Володін

Раніше Руслан Володін був командиром взводу 241 бригади тероборони Києва. Ще нещодавно він розповідав про цивільне життя після бойових дій та ділився своїми відчуттями, а тепер мережу сколихнула жахлива звістка про його загибель.

Руслан Володін про цивільне життя після бойових дій: дивіться відео онлайн

У Руслана залишилась мама. Колеги Володіна закликали підтримати рідних Героя України не лише словами, а й фінансово.

Знову трагічна звістка. На війні загинув наш колега Руслан Володін, 1st Dolly механік Patriot Rental. У Руслана залишилась мама. Фінансово допомогти можна на картку 4149 6293 6318 2346 (Філіпчук Варвара Володимирівна). Співчуття родині, колегам та команді. Вічна пам'ять!

– написали в інстаграмі.

Фільмографія Руслана Володіна

У творчому доробку Руслана є чимало українських повнометражних фільмів та серіалів, таких як:

"Захар Беркут",

"Кіборги",

"Сторожова застава"

"Незламна"

"Нюхач" та інших.

"Захар Беркут": дивіться онлайн трейлер фільму