"Філін", "Кріпосна", "Вогнем і мечем": найвідоміші ролі Руслани Писанки у фільмах та серіалах

Українська телеведуча та акторка театру і кіно Руслана Писанка померла у віці 57 років від важкої хвороби. Редакція Kino 24 згадала про фільми та серіали, в яких вона брала участь.

Руслана Писанка відійшла у вічність 19 липня у Німеччині. Їй було всього лише 57 років. Причина смерті – важка хвороба.

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Кінокар’єра Руслани Писанки

Як відомо, Руслана Писанка народилася у сім’ї кінооператора Ігоря Писанки. Навчалася у Київському Державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Свою кінокар’єру розпочала у 1991 році, коли зіграла епізодичну роль у стрічці "Круїз, або подорож розлучення". Пізніше їй випала нагода зіграти у картині "Трамвай удачі".

Після навчання у 1994 році перевтілилася у роль Меї в еротичній українській комедії Андрія Бенкендорфа "Декілька любовних історій". Після чого отримала в Україні неофіційний титул секс-символу.



Руслана Писанка у ромкомі / Фото з Кіноріуму

Свою першу головну роль зіграла у картині "Москаль-чарівник". У цьому фільму Руслана не лише постала як актриса. Вона також неймовірно співала. За цю роль отримала престижну премію імені Олександра Довженка.

Руслана Писанка у фільмі "Москаль-чарівник": дивіться фрагмент

Наприкінці 1990-х отримала роль відьми Горпини у фільмі польського режисера Єжи Гофмана "Вогнем і мечем".

Образ Мелашки актриса втілила в історичному мінісеріалі "Чорна рада". Телесеріал ґрунтується на однойменному романі українського письменника Пантелеймона Куліша. Цей проєкт приніс зірці почесну нагороду – Орден Святого Володимира.

Наступних майже 15 років Писанка присвятила кар’єрі ведучої та театру, а згодом знову повернулася до кіно. Зокрема вже у 2016 році вона озвучила лиходійку Сірінгу в повнометражній анімації режисера Манука Депояна "Микита Кожум'яка".

У 2019 році зіграла у костюмованій драмі "Кріпосна" на каналі СТБ. Вона виконала епізодичну роль артистки Ніжинського театру Алевтини Канатоходової. А ось у 2020 році зіграла свою першу велику роль у багатосерійній картині за останні 20 років. У кінострічці "Філін" вона перевтілилась у судмедекспертку та попрацювала у морзі.

Як вона розповіла в коментарі "Фактам", цю роль знайшла випадково. Руслана Писанка побачила анонс акторських проб на телепроєкт. З усіх персонажів саме Зоя Модестовна сподобалась зірці, тому вона й запропонувала режисерам себе на цю роль.

"Все сталося випадково. На сторінці в соціальній мережі кастинг-менеджера я побачила запрошення на проби в детективний серіал. Серед персонажів був і колоритний судмедексперт Зоя Модестовна. Вона здалася мені дуже цікавою. Пам'ятаю, тоді одразу написала, що мені цікава ця роль. Напевно, цим дещо збентежила менеджерів, але мені відповіли, я надіслала пробу і все закрутилося. Через місяць роль належала мені. Зоя Модестовна багато в чому схожа на мене, хоча її гумор, скоріше, цинічний. У мене трохи більше сарказму", – поділилась Руслана Писанка.



Руслана Писанка у серіалі "Філін" / Фото з Кіноріуму