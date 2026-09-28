Зірка "Субстанції" і Сабріна Карпентер зіграють із Томом Голландом

Схоже, Том Голланд нарешті знайшов партнерок, із якими доведеться танцювати не між павутинням і вибухами. До актора у майбутньому байопіку про легендарного Фреда Астера приєдналися Сабріна Карпентер та Маргарет Кволлі.

Як повідомляє Variety, у поки що безіменному байопіку Sony Pictures Том Голланд перевтілиться у Фреда Астера – легендарного американського танцівника, актора й хореографа, який за свою багаторічну кар'єру знявся у понад 30 кіномюзиклах.

Маргарет Кволлі дісталася роль його старшої сестри Адель Астер. Ще до того, як Фред підкорив Голлівуд, брат і сестра були великими зірками Бродвею та лондонського Вест-Енду.

Причому саме історія Адель може стати однією з найцікавіших частин фільму. Режисер Пол Кінг наголосив, що записів її танцювальних виступів фактично не збереглося, тому авторам доведеться відтворювати її сценічний образ майже з нуля.

А ось Сабріна Карпентер зіграє Джинджер Роджерс – найвідомішу партнерку Астера на великому екрані. Разом вони знялися у низці класичних мюзиклів, серед яких "Циліндр", "Час свінгу" та "Веселе розлучення".

Том Голланд хоче танцювати сам



Том Голланд / Фото gettyimages



Для Голланда роль Астера – не зовсім стрибок у невідомість. Ще задовго до костюма Людини-павука він грав головну роль у "Біллі Елліоті" на Вест-Енді з 2008 по 2010 рік.

І тепер актор повернувся до танцювальної зали. Голланд розповідав, що планує відмовитися від дублерів і виконувати танцювальні номери сам, причому хотів би знімати їх довгими кадрами – приблизно так, як це робили за часів самого Астера.

Режисером стрічки стане Пол Кінг, який працював над "Вонкою" та фільмами про Паддінгтона. Сценарій він написав разом зі Стівеном Левенсоном на основі книги Кетлін Райлі "The Astaires: Fred & Adele". Донька Фреда Астера Ава Астер Маккензі та його онук Тайлер Маккензі також підтримали проєкт і беруть участь у роботі над ним.

Скоро вийде новий фільм з Ніколасом Кейджем, якого дуже важко впізнати.



