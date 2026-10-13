Зірку "Блондинки в законі" заарештували після скандалу в літаку – вона покусала людей

Голлівудська акторка Сельма Блер, яку глядачі пам'ятають за фільмами "Блондинка в законі" та "Жорстокі ігри", опинилася в центрі гучного скандалу. Звичайний переліт до Нью-Йорка завершився для 54-річної зірки затриманням, госпіталізацією та розслідуванням ФБР.

Як повідомляє People, Блер звинувачують у нападі на двох бортпровідників, а згодом – на поліцейську та медсестру. Представники знаменитості стверджують, що причиною її поведінки став невідкладний медичний стан.

Що сталося із Сельмою Блер у літаку

Інцидент трапився 11 жовтня під час рейсу авіакомпанії Delta Air Lines із Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. За інформацією правоохоронців, акторка нібито вдарила одного бортпровідника та вкусила іншого. Обидва працівники повідомили про травми, одного з них довелося госпіталізувати.



Сельма Блер / Фото з Інстаграму



Після приземлення в аеропорту імені Джона Кеннеді Блер затримала поліція. Саму акторку також доправили до лікарні для обстеження.

Однак на цьому історія не закінчилася. Згідно із судовими документами, зірку також звинуватили в нападі на поліцейську під час транспортування та медсестру в лікарні.

12 жовтня Блер постала перед судом у Нью-Йорку. Вона не визнала себе винною за двома пунктами обвинувачення в нападі на поліцейську та медсестру. Згодом акторку звільнили під заставу в розмірі 20 тисяч доларів. Окремо обставини інциденту на борту розслідує ФБР.

Що кажуть представники акторки

Представник Сельми Блер пояснив ситуацію проблемами зі здоров'ям. За його словами, під час польоту акторка пережила невідкладний медичний стан, який і призвів до інциденту. Після приземлення їй надали допомогу, а її стан стабілізувався.

Адвокат знаменитості Шон Барнс також заявив у суді, що її дії не були навмисними. За його словами, Блер пропустила кілька доз препарату, який допомагає контролювати тяжкі неврологічні симптоми, а під час польоту перебувала у стані дезорієнтації.

Відомо, що у 2018 році акторці діагностували розсіяний склероз. Утім, остаточні причини інциденту ще належить встановити.

Подібний скандал уже траплявся десять років тому

Цікаво, що це не перша неприємна історія Блер, пов'язана з авіаперельотами. У 2016 році акторку зняли з міжнародного рейсу після того, як вона спричинила переполох на борту літака, що летів із Канкуна до Лос-Анджелеса.

Тоді знаменитість публічно перепросила та пояснила, що помилково поєднала алкоголь із медикаментами. За її словами, це спричинило втрату пам'яті та поведінку, про яку вона згодом дуже шкодувала.

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