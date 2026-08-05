Як зараз виглядає донька Сальми Хаєк: 18-річна Валентина Піно здивувала рідкісною появою

Коли твоя мама – Сальма Хаєк, а тато – французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно, уникнути порівнянь практично неможливо. Особливо якщо ти рідко з'являєшся на публіці. Але цього разу 18-річна Валентина Піно все ж опинилася в центрі уваги – і не через прізвище.

Як повідомляє Hello, Сальма Хаєк разом із донькою знялася у новому випуску Instagram-проєкту Cartversations. Замість червоної доріжки – вінтажний магазин, а замість офіційних поз – жарти, суперечки про одяг і звичайна розмова мами з донькою.

Для прогулянки Сальма обрала чорний топ і довгу квіткову спідницю, а Валентина – максимально простий образ: джинси, білу футболку, чорний ремінь, сумку та сонцезахисні окуляри. Втім, головною темою обговорень став не гардероб, а зовнішність дівчини. У коментарях користувачі вкотре відзначили, що Валентина дедалі більше нагадує свою знамениту маму.

Сальма не приховує, що донька давно стала її головною помічницею у всьому, що стосується сучасних трендів. За словами акторки, Валентина знайомить її з новою музикою, модою, допомагає розбиратися із соцмережами й навіть свого часу навчила блокувати небажані акаунти.

До речі, Валентина вже готується до навчання в університеті. Вона планує вивчати політологію, а паралельно – кіно, адже мріє стати режисеркою. З огляду на те, в якій родині вона виросла, шансів опинитися по той бік камери в неї, схоже, більш ніж достатньо.

До речі, останнім часом у мережі активно обговорюють і ще одну зірку 90-х. Нещодавно шанувальників вразила 61-річна Шерілін Фенн, яка зіграла Одрі Горн у культовому серіалі "Твін Пікс".



