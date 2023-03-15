Володаря Оскара прооперували одразу після церемонії нагородження: що сталося з творцем "Аватара"

Фільм "Аватар: Шлях води" канадського режисера Джеймса Кемерона отримав Оскар за найкращі візуальні ефекти у 2023 році. Забрав нагороду супервайзер Ерік Сайндон, якого після церемонії одразу госпіталізували.

За словами представника компанії Weta FX, яка займалася виробництвом візуальних ефектів для фільму "Аватар: Шлях води", Ерік Сайндон відчував неприємний біль упродовж дня 12 березня. Перед оскарівською церемонією він звертався до лікарні, але медики не змогли встановити точну причину болю.

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Еріка Сайндона прооперували одразу після Оскара-2023

Відтак Ерік вирішив не скасовувати своєї присутності на церемонії, але перед Оскаром випив знеболювальне.

Після отримання нагороди за візуальні ефекти, біль у Сайндона став гострішим, і він був змушений був покинути пресцентр премії та повернутися до лікарні. Лікарі виявили, що у нього розрив тонкої кишки та відразу ж провели термінову операцію. Представник Weta FX повідомив, що зараз стан Сайндона стабільний та задовільний.



Ерік Сайндон отримав Оскар-2023 за "Аватара 2" (третій зліва) / IMDb

Ерік Сайндон – американський супервайзер візуальних ефектів для фільмів. Працював над такими проєктами: "Аватар: Шлях води", "Легенда про Зеленого лицаря", "Дракон Піта", трилогія "Хоббіт" (2012 – 2014 роки), "Аватар" (2009 рік), "Аліта: Бойовий ангел", "Ніч у музеї", "Володар перснів: Повернення короля", "Володар перснів: Дві вежі" та іншими.

Фільми, над якими він працював, здобули понад 10 премій Оскар, а також 2 номінації на Оскар та 3 номінації на премію BAFTA. Супервайзер проживає у Веллінгтоні, Нова Зеландія.