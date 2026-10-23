HBO витрачає шалені гроші на "Гаррі Поттера": у скільки обходиться один епізод

Новий серіал про Гаррі Поттера ще не вийшов на екрани, а його бюджет уже може позмагатися з найдорожчими телевізійними проєктами в історії.

Перший сезон "Гаррі Поттера" може стати одним із найдорожчих в історії HBO. Як повідомляє Deadline, на виробництво серіалу могли спрямувати близько 201 мільйона доларів, хоча остаточний бюджет поки залишається невідомим.

Скільки коштує новий серіал "Гаррі Поттер"

Журналісти звернули увагу на фінансову звітність британської компанії Plum Jam Productions, через яку здійснюється виробництво серіалу.

У 2025 році, коли стартували зйомки, її дохід становив приблизно 175 мільйонів доларів. Якщо врахувати ще й показники за 2024 рік, загальна сума сягає близько 201 мільйона доларів.

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За попередніми підрахунками, виробництво одного епізоду може обходитися приблизно у 25,2 мільйона доларів. Для порівняння, серія фінального сезону "Гри престолів" коштувала близько 15 мільйонів доларів.

Щоправда, називати ці цифри остаточними зарано. Компанія раніше працювала й над іншими проєктами, тому не всі її доходи обов'язково пов'язані з "Гаррі Поттером". HBO офіційно бюджет не коментує.

Нагадаємо, що прем'єра нового "Гаррі Поттера" запланована на грудень 2026 року. HBO збирається присвятити кожній із семи книг Джоан Роулінг окремий сезон, тому глядачам обіцяють значно детальнішу екранізацію знайомої історії.