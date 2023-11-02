В Україні вийде новий серіал "Голова": як у ньому знімали свійських тварин

Уже зовсім скоро очікуйте осінню прем'єру: український 16-серійний ситком "Голова" вийде 6 листопада. Історія про перспективну молодь та українське село. Більшість подій розгортаються в дуже занедбаному селі Антонівка.

Тож окрім головних персонажів та звичних акторів масових сцен були й важливі "непрофесійні актори", зокрема, тварини, які також мали прописані ролі.

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Зйомки тварин у серіалі "Голова"

Режисер стрічки, Олег Туранський, поділився, що у серіалі знімались різні тварини. Село, у якому проводили зйомки знаходилось неподалік від Києва. Але там культура розведення свійських тварин майже втрачена. Знімальній групі потрібно було у кадрі стадо корів, але, виявилось, що у селі є тільки дві:

"Тому ми вдалися до стокового матеріалу й використали відео, зняте під час роботи над пілотною серією. А "пілот" знімався три роки тому в іншому селі, де корови були", – поділився Туранський.



Зйомки серіалу "Голова" / Пресслужба Нового каналу

Також режисер розповідає, що деякі тварини знімалися не лише в масових сценах, а й мали досить відповідальні місії, наприклад, коза Зозулька, яка як професійний актор чітко виконувала поставлені задачі.

Вона навіть мекала точно в необхідних місцях. В одному епізоді мала втекти від хазяйки та зробила це просто філігранно, пробігши абсолютно чітко за запланованою траєкторією. Було кілька дублів, і в кожному вона відпрацювала без нарікань,

– розказав Олег Туранський.

Також у зйомках брав участь маленький декоративний півень, який також вразив знімальну групу своєю акторською майстерністю, зізнався режисер.

Одна з серій, власне, повністю присвячена йому. Там є такий кумедний кадр, коли героїня чухає йому холку, а півень заплющує очі й просто мліє від цього. Ми ніколи такого не бачили, тож були просто вражені, бо півень відіграв, як справжній актор,

– поділився Туранський.

Серіал буде доступний уже 6 листопада о 19:00 на Новому каналі. Дивіться та насолоджуйтесь грою не лише професійних акторів, а й тваринок у кадрі.

"Голова": дивіться онлайн трейлер серіалу