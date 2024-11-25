На Netflix вийшов один із найновіших українських серіалів: про яку стрічку йдеться
На стримінговій платформі Netflix з'являється все більше українських фільмів та серіалів. Цього разу на платформі з'явився один із найновіших українських серіалів під назвою "Лікарка за покликанням".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний акаунт Netflix. Дізнайтесь, про що сюжет стрічки та чому її варто подивитись усім кіноманам.
Радимо Декого не впізнати: як виглядають в реальному житті актори нового українського серіалу "Реванш"
Що відомо про серіал "Лікарка за покликанням"
За сюжетом серіалу "Лікарка за покликанням", головна героїня, талановита лікарка-реаніматолог Марина Бондар, опиняється на межі розлучення зі своїм чоловіком, хірургом Андрієм Бондарем, після його зради. Втомлена від сімейних негараздів, Марина розглядає пропозицію роботи в Польщі, де планує почати нове життя з чистого аркуша, перевізши туди свою родину.
Проте все змінюється, коли наступного ранку, після вибухів, вона прокидається і вирішує залишитися у рідній лікарні, яка переходить у режим роботи 24/7. Лікарня стає своєрідною рятівною фортецею для багатьох пацієнтів – як дітей, так і дорослих. Попри тяжку ситуацію: виснаженість, особисті труднощі, брак ліків і внутрішні проблеми медичного закладу, Марина та її колеги не зраджують своє покликання. Вони невтомно рятують життя, демонструючи високий професіоналізм та відданість своїй справі.
Цей серіал – не лише про боротьбу лікарів з фізичними недугами пацієнтів, але й про внутрішню боротьбу героїв з власними проблемами, родинними драмами та складними життєвими виборами.
"Лікарка за покликанням": дивіться трейлер онлайн
В "Лікарці за покликанням" показано, як у найскладніших обставинах, навіть у боротьбі за життя, завжди знаходиться місце для надії, віри та самопожертви, адже професія лікаря передбачає не лише медичні знання, але й людяність і співчуття.
Тепер стрічку можна подивитись онлайн на Netflix, не проґавте таку можливість.