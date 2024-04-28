Його можна передивлятися знову і знову: відомий серіал, який ніколи не набридає

У величезному світі кінематографу все ж важко знайти той серіал, який можна б було дивитися вічно. Сюжет, історії та герої, які не набридають – все це про серіал "Друзі".

Мільйони глядачів вмикають його в різні моменти свого життя. Чи хороший настрій, чи поганий, у всіх цих випадках вони йдуть вмикати на екрані улюблений серіал "Друзі".

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"Друзі": про що сюжет

Цей серіал від початку прем'єри на екранах став воістину культовим. Багато хто ріс разом з цією стрічкою, хтось в головних героях вбачав себе, а для когось ситуації та події в серіали були не лише кумедними, а й повчальними. Тож, у цьому відомому проєкті кожен знайшов щось своє.

За сюжетом, події відбуваються у гамірному мегаполісі – Нью-Йорк. Головними героями є шестеро молодих людей, що стали друзями. Ця нерозлучна компанія з трьох дівчат і трьох хлопців, яка регулярно зустрічається в знаменитому кафе Central Perk, стала втіленням міцної дружби на екрані.

Їхній динамічний зв’язок призвів до безлічі захоплюючих історій, від любовних пригод до гарячих суперечок, за якими завжди слідує щире примирення. Незважаючи на злети та падіння у житті героїв, друзі завжди підтримують одне одного і при цьому не втрачають нотки гумору.

Вони завжди демонструють свою бездоганну дотепність, що неабияк справило враження на глядачів. Це і не дивно, адже, незважаючи на те, що перший сезон вийшов ще в далекому 1994, він і досі вважається одним з найулюбленіших серіалів, який дивляться і по сьогодні.

"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ніколи більше не зустрінуться вшістьох

На жаль, відома шістка друзів вже ніколи не збереться разом. Мільйони людей росли разом з цим серіалом та проживали події разом з героями стрічки, тому кінець жовтня 2023 року став надзвичайно важким як для шанувальників серіалу "Друзі", так і для всього акторського складу.

Так, 28 жовтня 2023 року помер Меттью Перрі, який зіграв у "Друзях" Чендлера Бінга. Актор потонув у джакузі свого будинку. Йому було 54 роки.

Глядачі обожнювали Меттью Перрі та його героя – смішного та саркастичного Чендлера. Тож світ сумуватиме за цим актором.