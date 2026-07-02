Зірки "Щоденників вампіра" знову разом: одразу двоє головних героїв зіграють у новому серіалі

Ніна Добрев і Пол Веслі знову зійдуться на одному знімальному майданчику. Актори зіграють у новому серіалі "Ти заслуговуєш знати", який заснований на бестселері Еггі Блум Томпсон.

Сценарною розробкою займається Браян Танен, який раніше працював над серіалом "Гранд Готель", передає 24 Канал.

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В основі сюжету три подружні пари, які не тільки живуть по сусідству, а й давненько дружать між собою. Та раптом стається вбивство, після якого інші дізнаються таємниці, що шокують кожного. Через це багаторічна дружба опиняється під серйозною загрозою.

Уже відомо, що Ніна Добрев отримала роль Ґвен, а от Пол Веслі зіграє Скотта. Їхні герої будуть по різні сторони розслідування, через що між ними виникне справжнє протистояння.

Книга Еггі Блум Томпсон "Ти заслуговуєш знати" ("You Deserve to Know") / Фото Forge

Крім того, зірки "Щоденників вампіра" також займуть крісла виконавчих продюсерів. Виробництвом займаються Kapital Entertainment і 20th Television.

Цікаво, що Ніна поділилась цією новиною у соцмережах. З її слів, вона дуже рада такому розвитку подій.

Я давно чекала, щоб поділитися цим. Я і Пол Веслі знову об'єднуємося, щоб стати виконавчими продюсерами та зіграти в "Ти заслуговуєш знати". Можливість допомогти сформувати цю адаптацію з обох боків камери була неймовірно захопливою. Дуже вдячна нашим партнерам у стримінговому сервісі Hulu, компанії Unwell Алекси Купер, та Kapital Entertainment Аарона Каплана. Поїхали!!!!!,

– написала кінозірка.

Серіал "Щоденники вампіра" / Кадр із серіалу

На цей момент Добрев задіяна і в інших кінопроєктах, як: "General Admission", "Втеча", "Того літа", "Нічна зміна". Веслі ж завершив зйомки третього сезону серіалу "Буканьєрки", а також закінчив п'ятий сезон серіалу "Зоряний шлях: Дивні нові світи".

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