"Венздей" може мати 4 сезони: хто повернеться до ролей і яким буде сюжет гучного серіалу

Цього тижня серіал "Венздей" вибився в лідери на Netflix. Шоу офіційно ще не продовжили навіть на другий сезон, як шоуранери поділилися, що їх може бути щонайменше чотири.

"Венздей" вийшов на Netflix 23 листопада й отримав чимало схвальних відгуків, як від критиків, так і від глядачів. На Rotten Tomatoes має 88 % рейтингу від шанувальників.

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Чи буде 2 сезон "Венздей"

Відколи серіал вибився в лідери на Netflix, адже відзначився найбільшими переглядами за тиждень від початку прем’єри, глядачі забажали більшого. Особливого після того, як перший сезон закінчився великим кліфгенгером.

Що таке кліфгенгер? Художній прийом у створенні сюжетної лінії, під час якої герой стикається зі складною дилемою або наслідками своїх чи чужих вчинків, але у цей момент оповідання обривається, таким чином, залишаючи розв'язку відкритою до появи продовження.

Джерело: Вікіпедія

Хоча Netflix офіційно не продовжив серіал ще на один сезон, шоуранери та актори розповіли трохи про свої плани.

Які актори повернуться у "Венздей" у 2 сезоні

Очікується, що у разі продовження, Дженна Ортега повторить свою роль Венздей разом з рештою членів сім'ї Аддамс, включаючи Кетрін Зету-Джонс в ролі Мортисії Аддамс та Луїса Гузмана, який зіграв Гомеса Аддамс відповідно.

Попри трагічний кінець у першому сезоні, Гвендолін Крісті натякнула, що вона також може повернутися як директорка Вімс. "Ми ж не бачили, як її закопали в землю?", – сказала вона.

Крім того, шоуранери Альфред Гоф і Майлз Міллар сказали Variety, що двері відчинені для повернення Тайлера Галпіна (якого грає Гантер Дуейн). До того ж в інтерв'ю TVLine вони поділилися, що хотіли б включити ще більше персонажів сімейки Аддамс у другому сезоні.

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Про що буде другий сезон "Венздей"

Якщо серіал буде продовжено на 2 сезон, шоураннери заявили, що планують ще більше заглибитися в зростання Венздей як персонажки.

Серіал насправді про дівчину, яка бачить світ у чорно-білому кольорі та дізнається, що існують відтінки сірого. Я думаю, що, як і будь-які стосунки чи дружба, вони можуть ускладнитися іншими чинниками. Це ніколи не буде вільним плаванням. І насправді вона вчиться справлятися зі злетами та падіннями у дружбі,

– сказав Гоф для TVLine.

Кадр зі серіалу "Венздей" / Netflix

А що відомо про 3 і 4 сезони

У розмові з Variety Міллар розповів, що вони вже запланували кілька сезонів шоу. "Для нас це завжди погляд у майбутнє, і коли ми сідаємо за створення шоу, в ідеалі ми розглядаємо кілька сезонів", – пояснив він.

"Ми не очікували такого успіху, проте сподіваємося, що надалі все складеться чудово. Ми вкладаємо потенційні сюжетні лінії для персонажів щонайменше на три чи чотири сезони. Але все може розвинутися або змінитися. Ми, безумовно, маємо досить чітке уявлення того, що ми хочемо робити в майбутніх сезонах", – доповнили шоуранери.

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Сюжет "Венздей" 1 сезон

За сюжетом дочка Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.



Сімейка Аддамс у серіалі "Венздей" / Netflix