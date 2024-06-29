4 мінісеріали 2024 року, якими варто розбавити свої вихідні

Іноді на вихідних зовсім не хочеться виходити на вулицю. Щоб гарно провести час вдома, увімкніть цікавий серіал, який потім можна буде обговорити з друзями.

Редакція Кіно 24 зібрала серіали 2024 року, які варто переглянути на вихідних. Ви зможете проковтнути їх за один вечір, адже серій зовсім небагато.

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"Оленя"

Кількість сезонів: 1

1 Кількість серій: 7

Цей серіал створений на реальних подіях. Донні Данн – бармен, який лише починає розвиватися у стендапі. На жаль, усі його намагання поки виявляються марними. Одного разу у барі чоловік знайомиться з жінкою, на ім'я Марта Скотт. Донні не хоче з нею спілкуватися, адже нова товаришка є доволі нав'язливою. Під час цього Данн переживай й власну травму.

"Оленя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Твоя перша остання брехня"

Кількість сезонів: 1

1 Кількість серій: 8

Це екранізація роману 2016 року, автором якого є американський письменник Гарлан Кобен. Події серіалу відбуваються у Великій Британії. Головну героїню Маю Стерн звільняють з військової служби, адже вона потрапила у міжнародний скандал. Після цього у житті жінки трапляються жахливі події: спершу вбивають її сестру, а потім – чоловіка. Однак раптом Мая помічає свого "померлого" коханого і починає розслідувати заплутану справу.

"Твоя перша остання брехня": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бодкін"

Кількість сезонів: 1

1 Кількість серій: 7

За сюжетом, подкастер Гілберт Пауер вирушає до міста Бодкін, аби розслідувати зникнення трьох людей. Він до того ж хоче знайти більше інформації про своє коріння, яке тягнеться з Ірландії. Разом з чоловіком за справу береться журналістка Дубіза Малоні, яка приїжджає з Лондона.

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"Бодкін": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Режим"

Кількість сезонів: 1

1 Кількість серій: 6

У головній ролі – неймовірна англійська акторка Кейт Вінслет, яка має безліч нагород. У 2009 році, зокрема, виграла премію "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль". Події фільму розгортаються у палаці, де авторитарний режим потроху перестає діяти. Канцлерка Олена Вернем довго не виходила з приміщення, тому ментальний стан її підводить. Жінка звертається за допомогою до одного солдата, який в результаті має великий вплив на Олену.

"Режим": дивіться онлайн трейлер серіалу

Останніми днями надворі дуже жарко, тож таку спеку можна перебути вдома за переглядом серіалів. А наша добірка спростить вам пошуки.