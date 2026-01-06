4 блискучі серіали 2025 року, з якими вечір пройде непомітно

Пропонуємо веселу добірку найсвіжіших проєктів 2025 року, від яких ви будете реготати до сліз. Головні герої не підкорюються під обставини, навіть коли потрапляють у безвихідні історії – і завдяки цьому виграють!

24 Канал зібрав серіали з потужною комедійною складовою, які точно зроблять ваш вечір і наступний день веселішим. Попри різний гумор – від іронії до вибухових жартів, у декого з персонажів точно є чому повчитися

Які серіали подивитись для гарного настрою?

"Плеймейкерка"

Колишня тусовниця Айла Ґордон несподівано отримує карт-бланш: стає керівницею баскетбольної команди, якою володіє її родина. Але є проблема: вона абсолютно нічого не розуміє у баскетболі, чоловіча команда не приймає тендітну красуню, і на неї звалюється купа проблем!

"Плеймейкерка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Чи впорається Айла, якщо на кожному кроці вона потраплятиме у комічні та безглузді ситуації? І дивитися за її боротьбою – весело, цікаво і повчально.

"Майор Сковорода"

Майора поліції Андрія Сковороду за брутальний норов і некерованість відправляють у занедбаний районний відділок. І якщо він підніме показники розкриття справ – то його відновлять на колишній посаді. Місія у Сковороди – нездійсненна, бо в його команді – лише зелені початківці, а керує відділком – колишня кохана Сковороди.

"Майор Сковорода": дивіться онлайн трейлер серіалу

Вибуховий гумор і постійні курйози гарантовані, доки Сковорода та його підлеглі розкривають чергові справи!

"Студія"

Цей серіал – справжній подарунок для кіноманів та любителів чорного гумору! У головній ролі – автор проєкту, відомий актор, продюсер, шоуранер Сет Роген.

Новим керівником колись могутньої студії Continental Studios стає Метт Ремік, який до цього ніколи не керував навіть маленьким продакшеном. У нього є лише один план – не провалити довіру босів, а якщо підфартить – так і щось заробити. Але ж як це зробити?

"Студія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Чи можна перезапустити колишні мільйонні франшизи, щоб вони принесли мільярди? І чи реально зняти метра кіно Мартіна Скорсезе у попсовій стрічці? Кожна серія – це новий шалений виклик, в самому сюжеті якого можна впізнати відомих режисерів, акторів та купу анекдотів навколо кінобізнесу.

"Король гольфу"

Це історія про те, як можна втратити все і знайти новий шанс. Прайс Кегілл колись був справжнім королем гольфу, але через нервовий зрив не має нічого і працює продавцем у спортивному магазині.

"Король гольфу": дивіться онлайн трейлер серіалу

Несподівано він бачить хлопця, на ім'я Санта з явним талантом до гольфу, який нагадує Прайсу його самого у юнацтві та вирішує не проґавити цей шанс. Проте їхній шлях до успіху не буде легким – вони пройдуть крізь безліч труднощів, наробивши купу безглуздих помилок, перш ніж у них щось вийде.