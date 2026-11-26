Українська мода продовжує підкорювати світ, причому навіть там, де за сценарієм кояться моторошні речі. Піжама українського бренду LESSLESS з'явилася в новому сезоні культового американського серіалу "Американська історія жахів".

Як повідомляє 24 Канал, поки герої серіалу намагаються пережити чергові жахіття, українські дизайнери демонструють, що навіть у наймоторошніших обставинах можна мати стильний вигляд.

Співпраця розпочалася із запиту команди художників із костюмів "Американської історії жахів". Представники серіалу зацікавилися піжамами українського бренду та попросили надіслати вбрання для примірки.

Результат, очевидно, виправдав очікування, адже після затвердження костюмів команда замовила одразу вісім шовкових комплектів.

Особливої ваги цій історії додають обставини, за яких створювали вбрання. Українські майстрині працювали в умовах російських обстрілів, однак попри всі труднощі встигли виконати замовлення, а піжами вчасно потрапили на знімальний майданчик.

Що відомо про "Американську історію жахів"

"Американська історія жахів" – культовий серіал-антологія, який виходить із 2011 року. Його створили Раян Мерфі та Бред Фелчак.

Кожен сезон розповідає окрему моторошну історію, знайомлячи глядачів із новими персонажами, містичними подіями та людськими страхами. За роки існування проєкт здобув численні престижні нагороди та армію шанувальників у всьому світі.

Нещодавно стало відомо, що зірка фільму про Гаррі Поттера зробила подарунок українському захиснику.