Викличуть у вас ностальгію: 4 серіали, які повертають у підлітковий вік

Хто не любить загубитися в ностальгічному світі підліткових ситкомів і серіалів. Пам'ятаєте шалену та веселу Спенсер з "АйКарлі" або чарівне перетворення трьох дівчат на русалок? Так, так, попри те, що ці персонажі були на екранах понад 10, а то й 20 років тому, ми все ще з теплом згадуємо про них.

Кіно 24 пропонує трошки перенестися в часі й згадати 4 улюблені серіали, які ми любили дивитися, коли були підлітками. Поверніть ці приємні спогади та прикрасьте ваш день.

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"H2O: Просто додай води"

У цьому серіалі глядачі приєднаються до Кліо, Емми та Рікі в їхніх захопливих підліткових пригодах. Від шкільних витівок до шопінгу – ці дівчата встигають все. Але все змінюється, коли вони відкривають свої магічні здібності після купання на острові Мако під повним місяцем. Тепер вони не просто звичайні підлітки – вони русалки. Рікі може нагрівати воду, Клео контролює її, а Емма охолоджує. Але вони мають бути обережними, адже невеликий бризок води, і вони миттєво перетворюються на русалок з хвостами.

"H2O: Просто додай води": дивіться онлайн трейлер серіалу

"АйКарлі"

За сюжетом, Карлі та її найкраща подруга Сем готуються "підірвати" шкільне шоу талантів своїм спонтанним виступом. Водночас їхній приятель Фредді знімає все на камеру і викладає в мережу. Так, шоу дівчат стає шалено популярним. Глядачі не можуть насититися і благають про нові серії. Тріо не вимикає камеру, ділиться сміхом, розмовами, танцями та й всім, що їм заманеться.

"АйКарлі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Баффі – переможниця вампірів"

У цьому серіалі зустрічайте Баффі, дівчину з надприродними здібностями. Юна дівчина переїжджає до міста Саннідейл, де їй доведеться зіткнутися з різноманітними потойбічними істотами. Сама школа, у якій навчається Баффі, побудована на вершині Пекельної пащі – порталі для демонів. Тож не дивно, що це містечко аж кипить нечистю.

В школі Баффі заводить чудових і вірних друзів – Ксандера і Віллоу, які завжди готові допомогти їй у боротьбі зі злом. І не варто забувати про її вірного Спостерігача, який направляє її на шляху, навчає її і нагадує їй про неймовірну силу, якою вона володіє.

"Баффі – переможниця вампірів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ханна Монтана"

Серіал "Ханна Монтана" – це популярний американський комедійний телесеріал, який транслювали з 2006 по 2011 роки. Цей серіал може припасти в очі глядачам різного віку, але особливо він сподобається дітям та підліткам.

У цьому серіалі вам слід приготуватися до дивовижних пригод Майлі Стюарт, звичайної школярки вдень і казкової поп-зірки вночі – більш відомої як Ханна Монтана. Налаштуйтеся сміятися з усіх кумедних пригод і моментів, які неодмінно змусять вас посміхнутися.

"Ханна Монтана": дивіться онлайн трейлер серіалу

Упевнені, що в багатьох затьохкало серце при згадці персонажів із цих серіалів. Але, зрештою, ви можете знову поринути з головою у історії героїв кожного серіалу із добірки, варто лише знову увімкнути улюблену стрічку та насолоджуватися переглядом.