5 серіалів, які замінять похід до психолога

Людям буває важко справлятися зі своїми емоціями. Часом вони бояться обговорювати теми, які їх хвилюють, з фахівцями. У таких випадках можна спробувати допомогти собі самотужки.

Тому 24 Канал підібрав для вас список серіалів, які замінять похід до психолога. Обирайте стрічку для перегляду і змінюйте своє життя на краще.

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Серіали, які замінять похід до психолога

"Сексуальна освіта"

Отіс Мілберн – незграбний і замкнутий та незайманий школяр, який живе з мамою-сексопатологом. Він намагається власними силами розв'язувати проблеми в цій делікатній області. Разом з Мев і кращим другом Еріком він відкриває підпільну клініку для однокласників і друзів по школі, де має намір розрулювати будь-які заплутані та незручні ситуації, з якими стикаються підлітки.

"Сексуальна освіта": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дівчатка Гілмор"

Лорелай і Рорі – мати й дочка, що виглядають як найкращі подруги. Вони відкрито діляться між собою всіма проблемами та переживаннями, долаючи складні випробування життя разом. Лорелай стала матір'ю у 16 років, відмовившись від допомоги багатих батьків, але це не завадило їй виховати чудову доньку і вирости разом із нею.

"Дівчатка Гілмор": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Погань"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

30-річна мешканка сучасного Лондона щосили намагається утримати на плаву невелике кафе, яке дісталося їй у спадок від загиблої подруги разом з морською свинкою, на ім'я Хілларі. Головна героїня постійно потрапляє в нездорові стосунки, обираючи "проблемних" партнерів, з якими вона не може бути разом. Вона важко переживає смерть близької подруги, в чому картає сама себе. Крім того, не може терпіти свою мачуху та чоловіка сестри.

"Погань": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Джинні й Джорджія"

У серіалі розповідається про волелюбну Джорджію та двох її дітей – дівчинку-підлітка Джинні та Остіна. Вони переїхали в заможне передмістя в Массачусетсі, щоб розпочати нове життя. Дочка не рада черговому переїзду, а мама має звичку змінювати місце проживання кожного разу, коли трапляється щось погане.

"Джинні й Джорджія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чому жінки вбивають"

Три жінки, домогосподарка з 60-х, світська левиця з 80-х і адвокат з сучасності, живуть в одному особняку і стикаються із подружньою зрадою. Цікаво подивитися збоку, як справляються із цим пари та що до цього призводить.

"Чому жінки вбивають": дивіться онлайн трейлер серіалу