10 найочікуваніших серіалів листопада, які не можна пропустити цього місяця
- Листопад принесе різножанрові серіали на платформах як Hulu, Peacock, Netflix та інші.
- Серед найочікуваніших прем'єр – "Все чесно", "Усе її вина", "Убитий блискавкою" та нові сезони популярних серіалів.
Останній місяць осені обіцяє чимало цікавих новинок для кіноманів. Стримінгові платформи підготували абсолютно нові історії та продовження улюблених хітів, що можуть стати найкращими у цьому році.
Від трилерів до фентезі – у листопаді вийде низка різножанрових новинок. 24 Канал розповість про найочікуваніші серіали місяця, які варто додати у свій список перегляду.
"Все чесно"
Прем'єра: 4 листопада, Hulu
У новому серіалі від Раяна Мерфі головні ролі зіграли Кім Кардашян, Сара Полсон і Гленн Клоуз. Драма розповість про успішну адвокатку, що займається розлученнями, та власницю лос-анджелеської юридичної фірми, де працюють лише жінки.
"Все чесно": дивіться трейлер онлайн
"Усе її вина"
Прем'єра: 6 листопада, Peacock
У центрі сюжету – Марісса, яка має забрати сина Міло після його зустрічі з однокласником. Жінка приїздить за адресою, але не може знайти хлопчика, а двері їй відчиняє незнайомка. Серіал втілює один з найбільших кошмарів для будь-яких батьків.
"Усе її вина": дивіться трейлер онлайн
"Убитий блискавкою"
Прем'єра: 6 листопада, Netflix
Політичний мінісеріал – це історія життя Джеймса Гарфілда, 20 президента США. Сюжет також зосереджується на вбивстві Гарфілда Чарльзом Гітом.
"Убитий блискавкою": дивіться трейлер онлайн
"Макстон Голл", 2 сезон
Прем'єра: 7 листопада, Prime Video
Це продовження романтичної історії про дівчину Рубі, яка вступає в омріяний Оксфордський університет. Серед мажорів та багатіїв вона дізнається таємницю її зарозумілого однокласника Джеймса. Але раптом між героями з'являються почуття.
"Макстон Голл", 2 сезон: дивіться трейлер онлайн
"Палм-Рояль" 2 сезон
Прем'єра: 12 листопада, Apple TV+
У центрі сюжету – Максін Сіммонс, яка намагається потрапити до "еліти" суспільства Палм-Біч у 1960-х. У другому сезоні головна героїня продовжить підкорювати Палм-Біч та дізнаватиметься все більше секретів його мешканців.
"Палм-Рояль" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн
"Мертей"
Прем'єра: 14 листопада, HBO
Драма про спокусу та владу у Франції XVIII століття створена за романом П'єра Шодерло де Лакло "Небезпечні зв'язки". У центрі – Ізабель де Мертей – сирота, яка потрапляє у пастку віконта де Вальмона. Їй вдається піднятись до двору Людовіка XV і стати маркізою.
"Мертей": дивіться трейлер онлайн
"Звір у мені"
Прем'єра: 15 листопада, Netflix
Письменниця Еґґі Віґґс після смерті сина відходить від свого звичного життя і перестає писати. Раптом у неї з'являється новий сусід. Найл Джарвіс, якого підозрювали у зникненні дружини, оселяється в будинку поруч.
"Звір у мені": дивіться трейлер онлайн
"Злочинний намір"
Прем'єра: 16 листопада, Amazon
Привабливий репетитор проникає у життя багатої родини не просто так – він спланував жорстоку помсту. Сім'я мусить протистояти ворогу, якого прихистила у власному домі.
"Злочинний намір": дивіться трейлер онлайн
"Таємний інформатор" 2 сезон
Прем'єра: 20 листопада, Netflix
Серіал розповідає про професора, який не може змиритися з рутинним життям на пенсії. Він отримує друге дихання, коли приватна детективка залучає його до розслідування у будинку для літніх людей. Другий сезон продовжить розповідати про його пригоди.
"Таємний інформатор": дивіться трейлер онлайн
"Дивні дива" 5 сезон, 1 частина
Прем'єра: 27 листопада, Netflix
Фінальний сезон одного з найкращих фантастичних серіалів розіб'ють на три частини, перша з яких вийде 26 листопада. У нових епізодах продовжать історію про моторошні події, що переслідують мешканців містечка Гокінс.
"Дивні дива", 5 сезон: дивіться трейлер онлайн