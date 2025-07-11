3 найновіші кримінальні серіали, які тримають в напрузі та не дозволяють розслабитись до кінця

Якщо ви вже переглянули всі найпопулярніші серіали, час оновити свій список новими стрічками. У нашій добірці – гостросюжетні драми, детективи й трилери.

На Кіно 24 ми зібрали серіали, які щойно вийшли й уже готові вразити вас захопливими сюжетними лініями. Обирайте фаворита та насолоджуйтеся вечором!

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Які нові серіали подивитись на вихідних?

"Зворотний відлік"

У центрі сюжету детектив, на ім'я Марк Мітчем. Він стає частиною секретної оперативної групи, до якої входять агенти, які працюють під прикриттям в різних правоохоронних органах.

Їхнє завдання – знайти винного вбивства співробітника Міністерства внутрішньої безпеки. Але в процесі розслідування Марк натрапляє на небезпечну змову. І ці наслідки можуть поставити під загрозу його життя та мільйонів жителів мегаполіса. Час розпочинати зворотний відлік…

"Зворотний відлік": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Хороший хлопчик"

Цей південнокорейський бойовик вийшов у світ 30 травня 2025 року. У центрі сюжету – олімпійські медалісти, які приєдналися до лав поліції через спеціальну програму набору. Вони обміняли свої медалі на жетони й вирішили, що їхнє покликання – боротися зі злочинністю та несправедливістю.

Задля цього вони використовують свої спортивні навички. Стрічка налічує 16 епізодів, однак наразі вийшло лише 12. Прем’єру наступних серій варто очікувати до кінця липня.

"Хороший хлопчик": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дим"

Прем'єра цієї кримінальної драми відбулась 27 червня 2025 року. Стрічку можна подивитись онлайн. У центрі сюжету слідчий, який розслідує підпали. Йому доводиться розпочати співпрацю з детективкою поліції. полюють за двома поліями, і ця справа обертається для них заплутаною грою таємниць, несподіванок, сумнівів та підозр. Стрічка налічує всього 9 епізодів, однак наразі для перегляду онлайн доступні тільки 4 серії.

"Дим": дивіться онлайн трейлер серіалу

До речі, якщо серіальні новинки вам не до смаку, ми також зібрали 5 легендарних серіалів з несподіваним закінченням. Обирайте свого фаворита – за посиланням.