Оновлений рейтинг Netflix: 10 серіалів, які вартують уваги найвибагливіших кіноманів

Стрімінгова платформа Netflix опублікувала список серіалів, які здобули найбільшу популярність серед глядачів за останній тиждень. У цьому рейтингу можна знайти проєкти різних жанрів.

Зокрема, на Кіно 24 ви знайдете найкращі бойовики, комедії та драми. Ця зіркова десятка серіалів відображає широкий спектр смаків глядачів, дозволяючи знайти щось цікаве для кожного.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Вікінги: Вальгалла" 3 сезон

За сюжетом серіалу, з'являється нове покоління героїв, які приходять на зміну старим легендам. Події розгортаються через сто років після відомих подвигів оригінальних вікінгів. Ці нові герої тепер мають свої власні пригоди, виклики та битви. Настав їхній час творити історію, залишаючи свій слід у сагах та епосах.

Сиквел показує, як нове покоління вікінгів, натхнених спадщиною своїх предків, бореться за свою славу і вплив у світі, який за цей час значно змінився. Вони зіштовхуються з новими небезпеками та випробуваннями, намагаючись здобути визнання і залишити свій слід в історії. Ці герої також прагнуть утвердити свою ідентичність і цінності, адаптуючись до змін і нових реалій, що виникли після минулих століть.

"Вікінги: Вальгалла" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Суперген" 1 сезон

Майкл живе чудовим життям: у нього є власний будинок, нова машина, і нещодавно його кохана дівчина погодилася вийти за нього заміж. Все здається ідеальним, поки одного дня Майкл несподівано не переміщується в майбутнє. Там він дізнається жахливу новину – його наречена незабаром загине.

Однак у Майкла є шанс змінити хід подій і врятувати її. Щоб зробити це, йому потрібно зібрати команду людей з надздібностями, які допоможуть виправити майбутнє і зберегти життя коханої. Вони разом зіткнуться з безліччю труднощів і небезпек, але їх об’єднує спільна мета – врятувати наречену Майкла і змінити майбутнє.

Ця захоплива історія про любов, надію та боротьбу за краще майбутнє покаже, що навіть найважчі випробування можна подолати, коли є підтримка та віра у свої сили.

"Суперген": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вікінги: Вальгалла" 1 сезон

"Вікінги: Вальгалла" розповідає про героїчні пригоди деяких із найвідоміших вікінгів, які коли-небудь жили. Серед них – легендарний дослідник Лейф Ерікссон (якого грає Сем Корлетт), його запальна та свавільна сестра Фрейдіс Еріксдоттер (Фріда Густавссон) і амбітний скандинавський принц Гаральд Сігурдссон (Лео Сутер).

Коли напруженість між вікінгами та англійською королівською сім'єю досягає кривавої межі, а самі вікінги конфліктують через суперечливі християнські та язичницькі вірування, ці троє героїв розпочинають епічну подорож. Їхній шлях пролягає через океани та поля битв, від Каттегату до Англії та за її межами.

Вони борються за виживання та славу, долаючи численні перешкоди та небезпеки. Їхні пригоди стають частиною нових легенд, які відобразять силу, мужність та віру вікінгів у часи великих змін та випробувань.

"Вікінги: Вальгалла" 1 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

В оновленому рейтингу найпопулярніших стрічок також:

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Обирайте серіал собі до смаку та насолоджуйтесь переглядом уже цього вечора.