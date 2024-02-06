3 високорейтингові серіали, які засновані на реальних подіях

Якщо вже набридли фантастичні фільми чи серіали, у яких немає натяку на справжність, тоді наступна добірка саме для вас. Серіали, засновані на реальних подіях, не дозволять вам відірвати погляди від екранів.

Дивіться трейлери та обирайте стрічку в матеріалі 24 Каналу. Проведіть чудовий вечір в компанії смаколиків і цікавої історії, яка отримала хороші відгуки глядачів.

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Серіали, засновані на реальних подіях

"Акт"

У підлітковому віці дівчинка стикається з цілим рядом серйозних захворювань. Мати з великою увагою доглядає за своєю донькою, яка обмежена в русі та отримує їжу через трубочку. Настає момент, коли дівчинка стає самостійною, але мати продовжує віддавати всю свою увагу дочці, якої та вже не потребує.

"Акт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Втеча з в'язниці Даннемора"

Двох засуджених до довічного ув'язнення за їхні злочини перевели до в'язниці, яка дуже ретельно охороняється. Там вони вступають у романтичні стосунки з літньою заміжньою наглядачкою. Жінка, використовуючи своє службове становище, допомагає ув'язненим втекти з в'язниці.

"Втеча з в'язниці Даннемора": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Під прикриттям"

Наркодилеру загрожує ув'язнення на двадцять років. Щоб уникнути покарання, злочинець згоджується на співпрацю з правоохоронними органами. Герой має долучитись до однієї з бандитських угрупувань. Небезпечна місія триватиме трохи понад три роки.

"Під прикриттям": дивіться онлайн трейлер серіалу