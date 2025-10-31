Поки в очікуванні 4 сезону: які серіали у стилі "Бріджертонів" варто подивитись

Костюмований серіал "Бріджертони" від Netflix дуже полюбився українським глядачам. Ми вже з нетерпінням чекаємо на 4 сезон, де буде показана історія кохання Бенедикта Бріджертона.

Залишилось чекати не так довго. Прем'єра першої частини 4 сезону відбудеться 29 січня, а другої – 26 лютого. А поки редакція 24 Каналу розповість про три серіали у стилі "Бріджертонів".

Які серіали подивитись, якщо сподобались "Бріджертони"?

"Абатство Даунтон"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій: 52

Події серіалу розгортаються у вигаданому Абатстві Даунтон (графство Йоркшир) після правління короля Едварда VII. Це історія про життя аристократичної родини Кроулі та їхньої прислуги.

До речі, є ще три повнометражні фільми: "Абатство Даунтон", "Абатство Даунтон: Нова епоха" та "Абатство Даунтон: "Величний фінал".

"Абатство Даунтон": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Позолочене століття"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій: 25

У серіалі показаний Нью-Йорк 1882 року. Сирота Маріан Брук переїжджає з Пенсильванії до своїх тіток: Ади та Агнес. Дівчина опиняється серед представників вищого суспільства і намагається звикнути до нового життя.

"Позолочене століття": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Імператриця"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 12

16-річна баварська герцогиня Елізабет фон Віттельсбах закохується в імператора Австрії Франца Йосифа. Він мав стати чоловіком сестри дівчини Гелен, але зрештою одружується з нею.

Елізабет прибуває до Відня і зіштовхується зі складнощами та інтригами. Ерцгерцогиня Софія не дуже рада невістці, а молодший брат Франца Йосифа, Максиміліан, намагається довести, що він більш гідний трону.

"Імператриця": дивіться онлайн трейлер серіалу

Раніше ми писали, які серіали українці найчастіше дивляться на Netflix.