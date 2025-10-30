Про що стрічка, яка в лідерах, а також повний рейтинг серіалів дізнавайтеся далі на 24 Каналі з посиланням на Netflix.

Які серіали на Netflix зараз найпопулярніші?

"Флорентійське чудовисько"

У серіалі розповідається про події, які відбуваються в Італії у 1982 році. За сюжетом, серійний убивця полює на пари, які вночі зупиняються в машинах. Слідча розслідує всі зачіпки, зокрема убивство, яке сталося багато років тому. Цей мінісеріал якраз чудово підійде для перегляду на Геловін, адже неабияк полоскоче нерви.

"Флорентійське чудовисько": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дипломатка"

Другим у рейтингу є третій сезон серіалу "Дипломатка". У центрі сюжету – американська дипломатка, яка працює у розпал міжнародної кризи. Жінка намагається впоратися з роботою посла у Великій Британії та напруженим шлюбом з відомим політиком.

"Дипломатка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ніхто цього не хоче"

2 сезон романтичної комедії є серед тих, що зараз найчастіше дивляться українці. Цей серіал ідеально підійде для перегляду в парі. Сюжет розгортається навколо агностичної авторки подкасту, яка закохується в самотнього рабина. Однак не все так просто. Чи переживуть ці стосунки всі відмінності у їхніх поглядах і втручання з боку сім'ї?

"Ніхто цього не хоче": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також українці зараз дивляться:

"Рекрути", 1 сезон;

"Дім Гіннесів", 1 сезон;

"Бункер мільярдерів", 1 сезон;

"Чудовисько: Історія Еда Ґіна", 1 сезон;

"Дипломатка", 1 сезон;

"Неро", 1 сезон;

"Дипломатка", 2 сезон.

Що ще цікавого подивитися на Netflix?

