"Бункер мільярдерів" посів перше місце у рейтингах у десятках різних країн. Однак наразі невідомо, чи отримає серіал 2 сезон, пише 24 Канал.

Про що "Бункер мільярдерів"?

Серіал розповідає про шахраїв, які обманюють найбагатших людей світу. Вони створюють ілюзорну загрозу ядерної війни та змушують мільярдерів опуститись у спеціально спроєктований підземний бункер. Багатії, замкнені в цьому просторі, повинні стати мішенню для тих, хто прагне відібрати у них їхні статки.

У серіалі поєдналися трилер, драма та фантастика. Попри те, що розповідь вигадана, у ній є чимало реалістичних тенденцій сучасного суспільства.

Через війни у багатьох країнах керівники топових компаній, лідери країн та мільярдери побудували собі приватні бункери й автономні маєтки. Цим наративом і скористалися у серіалі, щоб зробити оповідь реалістичнішою.

"Бункер мільярдерів": дивіться трейлер онлайн

Чи вийде 2 сезон серіалу?

Попри те, що чимало критиків поставили під сумнів задум та виконання іспанського трилера, серіал однаково привернув увагу багатьох глядачів. Перший сезон завершився загадковою кульмінацією, в якій є натяк на продовження.

Netflix наразі не оголосив, чи варто очікувати наступний сезон. Ймовірно, зараз стримінгова платформа очікує, чи справді кіномани у захопленні чекають на нові епізоди.

Та якщо Netflix таки вирішить продовжити історію, то другий сезон варто очікувати наприкінці 2026 року.

