Якщо вам сподобався "Бункер мільярдерів" – не пропустіть свіжу добірку від Кіно 24. У матеріалі наша редакція розповість, що подивитися прихильниками серіалу, який зараз є одним із найобговорюваніших.

Які серіали подивитися, якщо сподобався "Бункер мільярдерів"?

"Паперовий будинок"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій: 48

Події серіалу розгортаються в Мадриді. Чоловік, якого називають "Професором", збирає вісьмох людей, які використовують назви міст як псевдонім, щоб зберегти анонімність. Річ у тім, що вони хочуть потрапити до Іспанського монетного дому і викрасти 984 мільйони євро.

"Паперовий будинок": дивіться трейлер онлайн

"Берлін"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Це приквел до "Паперового будинку". У центрі сюжету – Андрес де Фонольоса, відомий як "Берлін". Він збирає команду в Парижі для великого пограбування. За одну ніч вони мають викрасти коштовності вартістю 44 мільйони євро. У серіалі зіграли Педро Алонсо, Трістан Ульоа, Бегонья Варгас, Хуліо Пенья Фернандес та інші.

"Берлін": дивіться трейлер онлайн

"Люпен"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 17

Батька Ассана Діопа звинуватили у злочині, якого той не вчиняв. Через 25 років хлопець планує викрасти кольє королеви Франції Марії-Антуанетти, яке виставлене в Луврі й належить заможній родині Пеллегріні.

Ассан хоче поститися родині, яка підставила його батька, і надихається своїм улюбленим персонажем, шляхетним грабіжником Арсеном Люпеном. Водночас Діопа намагається приділяти час своєму синові.

"Люпен": дивіться трейлер онлайн

"Кассандра"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 6

Багато років перший розумний будинок у Німеччині стояв порожнім, однак згодом туди переїжджають Саміра, Девід та двоє їхніх дітей: Фінн і Юнона. Сім'ї допомагає адаптуватися віртуальна помічниця Кассандра.

Перш ніж свідомість Кассандри завантажили в комп'ютери розумного будинку, вона жалюгідно жила зі своїм сином і норовливим чоловіком. Тепер віртуальна помічниця хоче мати сім'ю, про яку завжди мріяла.

"Кассандра": дивіться трейлер онлайн

