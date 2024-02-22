Якщо сподобались "Бріджертони": 5 неймовірних серіалів, які варто подивитись любителям епохи

Якщо уже немає сил чекати 3 сезон "Бріджертонів", а так і кортить подивитись нову історію про епоху минулого, вам точно сподобається наша добірка.

Обирайте серіал в матеріалі Кіно 24 та насолоджуйтесь захопливим сюжетом, неймовірними історіями кохання та манерами.

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"Полдарк"

Після повернення з війни, Росс Полдарк надіявся на спокійне та щасливе життя в колі сім'ї. Та всі надії були даремними, він виявив, що батько помер, будинком управляють слуги-п'яниці, а наречена Елізабет, бувши переконаною в його загибелі, заручилася із його кузеном. Попереду велика кількість подій, які перевернуть життя кожного з ніг на голову.

"Полдарк": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"

Продовження серіалу "Бріджертони" розкриває, як шлюб молодої королеви Шарлотти з англійським королем Георгом взяв свій початок і став витоком неймовірної історії кохання, яка змінила вище суспільство.

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мисливиці"

Група життєрадісних американок поринає у світ корсетного лондонського суспільства 1870-х років, спричиняючи зіткнення англо-американських культур. Їхня мета – знайти собі високопоставлених чоловіків, проте серця молодих жінок прагнуть чогось більшого.

"Мисливиці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сендінтон"

Серіал є екранізацією останнього, незакінченого роману Джейна Остіна. Його головна героїня, Шарлотта Хейвуд, відвідує містечко Сандітон, яке виявляється новим курортом, і дівчина починає взаємодіяти з місцевою громадою.

"Сендінтон": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Північ та південь"

Кіно навчає нас вірити у неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Маргарет, донька священника, раніше мешкала зі своєю сім'єю на півдні Англії. Однак коли батько вирішив відмовитися від священницького сану і переїхати на північ, Маргарет довелося адаптуватися до нового життя в Мілтоні – місті, яке переживало нестримну промислову революцію.

Маргарет не може терпіти нових "господарів життя", а власник бавовняної фабрики, Джон Торнтон, стає для неї втіленням зла. Між Джоном і Маргарет невиразна прив'язаність, та з часом вона відчуває, як ця симпатія зростає…

"Північ та південь": дивіться онлайн трейлер серіалу