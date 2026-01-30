Подивіться їх, якщо сподобались "Бріджертони": 3 серіали зі схожим вайбом

29 січня на Netflix вийшли перші чотири серії 4 сезону серіалу "Бріджертони", головним героєм якого став другий син у сім'ї – Бенедикт. Прем'єра другої частини відбудеться аж 26 лютого.

Поки всі в очікуванні продовження культової історії, 24 Канал підготував добірку серіалів, схожих на "Бріджертонів". Переглянувши їх, ви також зможете ненадовго потрапити в атмосферу минулих часів.

Серіали, схожі на "Бріджертонів"

"Абатство Даунтон"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій : 52

: 52 Рейтинг IMDb: 8.7/10

У серіалі показано життя родини Кровлі та її слуг, які проживають в розкішному заміському будинку. Усе починається із трагедії на "Титаніку", яка сталася у 1912 році, що ставить під загрозу майбутнє абатства Даунтон.

Річ у тім, що на кораблі загинули ймовірні майбутні спадкоємці Роберта, графа Ґрентема, – його двоюрідний брат Джеймс із сином Патріком, тож родина залишилась без нащадка чоловічої статі. У лорда Ґрентема є три доньки – леді Мері, Едіт та Сібіл.

"Абатство Даунтон": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вікторія"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 25

: 25 Рейтинг IMDb: 8.2/10

У серіалі розповідається про життя королеви Вікторії, яка правила Великою Британією. Історія починається зі смерті короля Вільгельма IV у 1837 році та її сходження на престол у 18-річному віці. Завдяки підтримці прем'єр-міністра лорда Мельбурна та свого чоловіка, принца Альберта, молода монахиня процвітає.

"Вікторія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Позолочене століття"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій : 25

: 25 Рейтинг IMDb: 8.1/10

У 1882 році юна Меріан Брук, яка втратила батька, переїжджає з Пенсільванії до Нью-Йорка до своїх тіток: Агнес ван Райн та Ади Брук. Дівчина ненавмисно вплутується у війну між однією з них та її багатими сусідами, Джорджем та Бертою Рассел. Меріан повинна обрати: дотримуватися встановлених правил чи йти власним шляхом.

"Позолочене століття": дивіться онлайн трейлер серіалу