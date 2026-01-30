Подивіться їх, якщо сподобались "Бріджертони": 3 серіали зі схожим вайбом
- На Netflix вийшли перші чотири серії 4 сезону серіалу "Бріджертони", а прем'єра другої частини відбудеться 26 лютого.
- Серед серіалів, схожих на "Бріджертони", рекомендовано "Абатство Даунтон", "Вікторія" і "Позолочене століття".
29 січня на Netflix вийшли перші чотири серії 4 сезону серіалу "Бріджертони", головним героєм якого став другий син у сім'ї – Бенедикт. Прем'єра другої частини відбудеться аж 26 лютого.
Поки всі в очікуванні продовження культової історії, 24 Канал підготував добірку серіалів, схожих на "Бріджертонів". Переглянувши їх, ви також зможете ненадовго потрапити в атмосферу минулих часів.
Не пропустіть Хто з акторів "Бріджертонів" не з'явиться в 4-му сезоні серіалу
Серіали, схожі на "Бріджертонів"
"Абатство Даунтон"
- Кількість сезонів: 6
- Кількість серій: 52
- Рейтинг IMDb: 8.7/10
У серіалі показано життя родини Кровлі та її слуг, які проживають в розкішному заміському будинку. Усе починається із трагедії на "Титаніку", яка сталася у 1912 році, що ставить під загрозу майбутнє абатства Даунтон.
Річ у тім, що на кораблі загинули ймовірні майбутні спадкоємці Роберта, графа Ґрентема, – його двоюрідний брат Джеймс із сином Патріком, тож родина залишилась без нащадка чоловічої статі. У лорда Ґрентема є три доньки – леді Мері, Едіт та Сібіл.
"Абатство Даунтон": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Вікторія"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 25
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
У серіалі розповідається про життя королеви Вікторії, яка правила Великою Британією. Історія починається зі смерті короля Вільгельма IV у 1837 році та її сходження на престол у 18-річному віці. Завдяки підтримці прем'єр-міністра лорда Мельбурна та свого чоловіка, принца Альберта, молода монахиня процвітає.
"Вікторія": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Позолочене століття"
- Кількість сезонів: 4
- Кількість серій: 25
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
У 1882 році юна Меріан Брук, яка втратила батька, переїжджає з Пенсільванії до Нью-Йорка до своїх тіток: Агнес ван Райн та Ади Брук. Дівчина ненавмисно вплутується у війну між однією з них та її багатими сусідами, Джорджем та Бертою Рассел. Меріан повинна обрати: дотримуватися встановлених правил чи йти власним шляхом.
"Позолочене століття": дивіться онлайн трейлер серіалу