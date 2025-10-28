Які серіали подивитись, якщо сподобався "Дім Гіннесів" від Netflix
- 25 вересня на Netflix вийшов ірландський серіал "Дім Гіннесів", який став популярним в Україні.
- Рекомендовані серіали для перегляду: "Гострі картузи", "Підпільна імперія" та "Єллоустоун".
25 вересня на Netflix відбулась прем'єра ірландського серіалу "Дім Гіннесів". У центрі сюжету – діти сера Бенджаміна Гіннеса – Артур, Едвард, Енн і Бенджамін, в чиїх руках після смерті батька опинилась його успішна пивоварня.
Уже довгий час "Дім Гіннесів" залишається одним із найпопулярніших серіалів на Netflix в Україні. Що подивитись, якщо сподобалась історія про родину Гіннесів, читайте на сайті 24 Каналу.
Не пропустіть 4 гостросюжетні кримінальні серіали, від яких неможливо відірватись
Що подивитись, якщо сподобався "Дім Гіннесів" від Netflix?
"Гострі картузи"
- Кількість сезонів: 6
- Кількість серій: 36
Режисером "Гострих картузів" є Стівен Найт, який зняв і "Дім Гіннесів". Це історія про банду з Бірмінгема, якою керує Томас Шелбі. Події серіалу розгортаються у 1920-ті роки.
Торік Netflix оголосив, що вийде повнометражний фільм "Гострі картузи", а до головної ролі повернеться неперевершений ірландський актор, володар Оскара Кілліан Мерфі.
"Гострі картузи": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Підпільна імперія"
- Кількість сезонів: 5
- Кількість серій: 56
Події серіалу "Підпільна імперія" відбуваються в Атлантик-Сіті в епоху "Сухого закону". У ньому розповідається про політика і гангстера Енока "Накі" Томпсона, який хоче заробити на підпільній торгівлі алкоголем. Чоловік матиме справу з політичними опонентами й відомим мафіозі.
"Підпільна імперія": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Єллоустоун"
- Кількість сезонів: 5
- Кількість серій: 53
Це історія про родину Даттонів. Вони проживають на одному з найбільших ранчо у США біля національного парку. Голова родини Джон змушений боротися за свою землю з містом, великими забудовниками та індіанською резервацією.
"Єллоустоун": дивіться онлайн трейлер серіалу