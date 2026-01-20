Для тих, хто в очікуванні "Бріджертонів": серіали зі схожим настроєм і тематикою
- 24 Канал рекомендує переглянути серіали "Позолочене століття", "Сандітон" та "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" для шанувальників "Бріджертонів".
- Новий сезон "Бріджертонів" вийде на Netflix 29 січня, а друга частина – 26 лютого 2026 року, з новою героїнею на ім'я Софі.
"Бріджертони" вже давно стали фурором по всьому світу. Мабуть, не існує людини, яка б бодай не чула про цей серіал. Крім того, для шанувальників є хороші новини – уже незабаром вийде продовження культової історії.
Та допоки ще є час до прем'єри, 24 Канал рекомендує переглянути схожі серіали, які перенесуть у свою історію.
До теми Як виглядають головні герої 4 сезону "Бріджертонів" у реальному житті
"Позолочене століття"
Рік виходу: 2022
Режисер: Майкл Енглер
Головні актори: Луїза Джейкобсон, Крістін Баранскі, Синтія Ніксон
Кількість сезонів: 2
Кількість серій: 17
Рейтинг IMDb: 8,1
Події розгортаються у Нью-Йорку кінця XIX століття – у світі розкоші, великих грошей і жорсткої боротьби за статус. Молода дівчина з провінції потрапляє у вищий світ, де старі аристократи змагаються з "новими багатіями". Це серіал про амбіції, кохання, соціальні правила і те, як важко залишатися собою у світі гучних балів і тихих інтриг.
"Позолочене століття": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Пісочний годинник кохання" / "Сандітон"
Рік виходу: 2019
Режисер: Олівер Блекберн (та інші)
Головні актори: Роуз Вільямс, Тео Джеймс, Бен Ллойд-Г'юз
Кількість сезонів: 3
Кількість серій: 20
Рейтинг IMDb: 7,6
Молода й незалежна Шарлотта Гейвуд приїжджає до курортного містечка Сандітон, де знайомиться з вищим світом, амбітними чоловіками та навіть непростими романтичними виборами. Тут багато флірту, соціальних контрастів і розмов про те, ким жінка може бути у світі, де від неї чекають лише вигідного шлюбу.
"Сандітон": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів"
Рік виходу: 2023
Режисер: Том Верика
Головні актори: Індія Амартейфіо, Корі Майлкрист, Голда Рошевел
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 6
Рейтинг IMDb: 7,6
Звісно, що ж не можна було опустити поза увагою приквел до "Бріджертонів", який відкрив деяких персонажів із нових сторін. У центрі історії – молода королева Шарлотта та її шлюб із королем Георгом. Юна дівчина потрапляє у світ палацових правил, тиску й очікувань, але водночас переживає справжнє, складне кохання.
"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": дивіться онлайн трейлер серіалу
Головне про 4 сезон "Бріджертонів"
- Новий сезон вийде на платформі Netflix уже 29 січня. Однак друга частина вийде аж 26 лютого 2026 року.
- У четвертому сезоні глядачі познайомляться з новою героїнею, на ім'я Софі, яка неабияк сподобається Бенедикту Бріджертону. Крім того, продовжиться історія Пенелопи та Коліна Бріджертонів.
"Бріджертони", 4 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу