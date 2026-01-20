Для тих, хто в очікуванні "Бріджертонів": серіали зі схожим настроєм і тематикою

"Бріджертони" вже давно стали фурором по всьому світу. Мабуть, не існує людини, яка б бодай не чула про цей серіал. Крім того, для шанувальників є хороші новини – уже незабаром вийде продовження культової історії.

Та допоки ще є час до прем'єри, 24 Канал рекомендує переглянути схожі серіали, які перенесуть у свою історію.

"Позолочене століття"

Рік виходу: 2022

Режисер: Майкл Енглер

Головні актори: Луїза Джейкобсон, Крістін Баранскі, Синтія Ніксон

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 17

Рейтинг IMDb: 8,1

Події розгортаються у Нью-Йорку кінця XIX століття – у світі розкоші, великих грошей і жорсткої боротьби за статус. Молода дівчина з провінції потрапляє у вищий світ, де старі аристократи змагаються з "новими багатіями". Це серіал про амбіції, кохання, соціальні правила і те, як важко залишатися собою у світі гучних балів і тихих інтриг.

"Позолочене століття": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Пісочний годинник кохання" / "Сандітон"

Рік виходу: 2019

Режисер: Олівер Блекберн (та інші)

Головні актори: Роуз Вільямс, Тео Джеймс, Бен Ллойд-Г'юз

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 20

Рейтинг IMDb: 7,6

Молода й незалежна Шарлотта Гейвуд приїжджає до курортного містечка Сандітон, де знайомиться з вищим світом, амбітними чоловіками та навіть непростими романтичними виборами. Тут багато флірту, соціальних контрастів і розмов про те, ким жінка може бути у світі, де від неї чекають лише вигідного шлюбу.

"Сандітон": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів"

Рік виходу: 2023

Режисер: Том Верика

Головні актори: Індія Амартейфіо, Корі Майлкрист, Голда Рошевел

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 6

Рейтинг IMDb: 7,6

Звісно, що ж не можна було опустити поза увагою приквел до "Бріджертонів", який відкрив деяких персонажів із нових сторін. У центрі історії – молода королева Шарлотта та її шлюб із королем Георгом. Юна дівчина потрапляє у світ палацових правил, тиску й очікувань, але водночас переживає справжнє, складне кохання.

"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": дивіться онлайн трейлер серіалу

Головне про 4 сезон "Бріджертонів"

Новий сезон вийде на платформі Netflix уже 29 січня. Однак друга частина вийде аж 26 лютого 2026 року.

У четвертому сезоні глядачі познайомляться з новою героїнею, на ім'я Софі, яка неабияк сподобається Бенедикту Бріджертону. Крім того, продовжиться історія Пенелопи та Коліна Бріджертонів.

"Бріджертони", 4 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу