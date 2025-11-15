3 серіали, які сподобаються прихильникам "Макстон-Холл"

"Макстон-Холл – світ між нами" – німецький серіал, знятий за мотивами серії книг Мони Кастен. У ньому розповідається про стосунки Рубі Белл та Джеймса Бофорта, які навчаються в елітному коледжі "Макстон-Холл". Прем'єра серіалу відбулась у 2024 році на Prime Video, а другий сезон вийшов зовсім нещодавно – 7 листопада.

Редакція 24 Каналу підкаже, що подивитися, якщо сподобався "Макстон-Холл – світ між нами". Можливо, ви чули про серіали, представлені у добірці, адже вони є досить популярними.

Які серіали подивитись, якщо сподобався "Макстон-Холл"?

"Еліта"

Кількість сезонів : 8

: 8 Кількість серій : 64

: 64 Рейтинг IMDb: 7.1/10

Популярний іспанський серіал, який вийшов у 2018 році. У ньому розповідається про життя та проблеми підлітків, які навчаються в елітній школі Лас-Енсінас, зокрема висвітлена тема взаємостосунків та прийняття тебе.

У першому сезоні троє підлітків, Надя, Крістіан і Самуель, отримують стипендію на навчання у Лас-Енсінасі. Герої зіштовхуються з випробуваннями, адже заможні учні не приймають їх.

"Еліта": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сором"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій : 43

: 43 Рейтинг IMDb: 8.6/10

У серіалі показане життя підлітків, що навчаються у школі Ніссен. У центрі сюжету першого сезону – Єва, в якої непрості стосунки з хлопцем. У другому розповідається про Нуру та Вільяма.

Головний герой третього сезону – Ісак, в якого є проблеми з прийняттям себе. У четвертому глядачі знайомляться з історією Сани, яка переживає проблеми у стосунках.

"Сором": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Як продавати наркотики онлайн (швидко)"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій : 24

: 24 Рейтинг IMDb: 7.8/10

Події серіалу розгортаються у вигаданому німецькому місті Рінзельні. Моріц Циммерман навчається в середній школі й має найкращого друга – Ленні Сандера. Хлопці створюють онлайн-магазин з продажу наркотиків, адже Моріц хоче повернути своє кохання – Лізу Новак. Та справи головних героїв йдуть не так гладко.

"Як продавати наркотики онлайн (швидко)": дивіться онлайн трейлер серіалу