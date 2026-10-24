Від моторошних таємниць до злочинів: 5 серіалів для фанатів "Справжнього детектива"

Ніколас Кейдж та Антоніо Бандерас зіграють головні ролі в п’ятому сезоні "Справжнього детектива". Поки шанувальники чекають на продовження культової кримінальної антології, саме час згадати інші серіали, у яких за розслідуваннями приховуються значно похмуріші історії.

У "Справжньому детективі" злочин рідко залишається просто злочином. За ним тягнуться старі образи, зруйновані долі, незручні запитання та люди, які не завжди готові дивитися правді у вічі. 24 Канал зібрав п'ять серіалів, які по-різному працюють із кримінальними історіями.

"Фарго" (Fargo)

Роки виходу: 2014–2024

Звичайне містечко, непримітні люди та рішення, яке спочатку здається не надто серйозною помилкою. "Фарго" майстерно показує, як одна невдала ідея здатна запустити ланцюг подій, зупинити який уже майже неможливо.

Серіал натхненний однойменним фільмом братів Коенів, але кожен сезон розповідає нову історію з іншими персонажами. Тут немає потреби в одному великому лиходії, який пояснював би все, що відбувається. Іноді достатньо людської жадібності, страху та переконання, що саме цього разу все точно минеться без наслідків.

"Фарго": дивитись трейлер онлайн

"Мейр з Істтауна" (Mare of Easttown)

Рік виходу: 2021

Кейт Вінслет грає детективку Мейр Шіен, яка розслідує вбивство в невеликому пенсильванському містечку. Водночас її власне життя далеке від ідеального: жінка переживає сімейну драму, намагається впоратися з особистими втратами та не завжди може залишити робочі проблеми за дверима відділку.

У цьому серіалі немає чіткого поділу на людей, яким можна довіряти, і тих, кого варто негайно записати в підозрювані. Мешканці Істтауна знають одне одного роками, але близькість не означає відвертості. За звичними розмовами, сімейними конфліктами й давніми образами ховаються секрети, про які ніхто не хоче говорити вголос.

"Мейр з Істтауна": дивитись трейлер онлайн

"Мисливець за розумом" (Mindhunter)

Роки виходу: 2017–2019

А що, як для розуміння злочинця недостатньо зібрати докази й відтворити послідовність його дій? Саме із цього запитання починається історія двох агентів ФБР, які досліджують психологію серійних убивць.

"Мисливець за розумом" переносить глядачів у кінець 1970-х років, коли вивчення поведінки серійних убивць лише починає змінювати підходи правоохоронців до розслідувань. Агенти Говард Форд і Білл Тенч спілкуються з ув'язненими злочинцями, намагаючись зрозуміти, як ті мислять, що ними рухає та чи можна помітити закономірності в їхній поведінці.

"Мисливець за розумом": дивитись трейлер онлайн

"Бродчорч" (Broadchurch)

Роки виходу: 2013–2017

"Бродчорч" використовує знайомий детективний прийом, але головна його сила – у тому, як змінюються стосунки між мешканцями містечка. Коли підозра торкається когось із сусідів, друзів або знайомих, звичайні розмови набувають іншого значення. Люди починають приховувати подробиці, уникати запитань і шукати винного ще до того, як з'являються переконливі докази.

Важливу роль відіграє й медіа: журналістська увага перетворює чужу трагедію на тему для публічного обговорення, а родина загиблого змушена переживати горе під поглядами сторонніх.

"Бродчорч": дивитись трейлер онлайн

"Убивство" (The Killing)

Роки виходу: 2011–2014

Дощові вулиці Сіетла, затяжне розслідування та справа, яка поступово поглинає всіх, хто до неї дотичний. "Убивство" починається з розслідування загибелі школярки Розі Ларсен, але швидко виходить за межі пошуку конкретного злочинця.

Детективки Сара Лінден і Стівен Голдер працюють із доказами, перевіряють свідчення та повертаються до версій, які спочатку здавалися переконливими. Водночас підозри зачіпають політиків, родину загиблої та людей, які на перший погляд не мають жодного стосунку до трагедії.

"Убивство": дивитись трейлер онлайн

Якщо ж вам хочеться ще більше моторошних історій, зверніть увагу на фільми жахів, які варто подивитися всім шанувальникам "Воно" та Стівена Кінга.