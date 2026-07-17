Зради, вбивства і жіночі секрети: 5 серіалів, які затьмарять "Відчайдушних домогосподарок"

Здається, після фіналу "Відчайдушних домогосподарок" у житті багатьох глядачів утворилася невелика, але дуже драматична порожнеча. Адже де ще знайти історію, в якій за ідеально підстриженими газонами ховаються зради, вбивства, брехня і сусідки, які знають про вас більше, ніж ви самі?

Якщо ви теж сумуєте за вайбом Вістерія-Лейн, 24 Канал зібрав серіали, які подарують не менше інтриг, сарказму та жіночих секретів.

"Провулок світлячків"

На перший погляд, це історія про двох найкращих подруг. Але не поспішайте робити висновки – попереду десятки років дружби, образ, невдалих романів, болючих виборів і моментів, коли хочеться одночасно обійняти героїнь і трохи ними струснути.

Таллі та Кейт настільки різні, що дивно, як вони взагалі не посварилися ще у школі. Однак саме ця несхожість робить історію живою.

"Провулок світлячків": дивитись трейлер

"Гарненькі брехунки"

Після загадкового зникнення, а згодом і смерті Елісон четверо її подруг починають отримувати моторошні листи від таємничої особи, яка підписується літерою "А". І ця людина знає абсолютно все.

Тут брехня – майже окремий персонаж. А довіряти не варто навіть тим, хто плаче найпереконливіше.

"Гарненькі брехунки": дивитись трейлер

"Дружина на полюванні"

Переїхати до тихого містечка, щоб почати нове життя? Чудова ідея. Особливо якщо вже за кілька днів опинитися серед головних підозрюваних у вбивстві.

Софі знайомиться з харизматичною світською левицею Марго, яка збирає навколо себе жіночий клуб. Вино, дорогий одяг, стрільба по тарілочках і світські розмови швидко змінюються поліцейськими допитами після загадкової смерті молодої дівчини.

"Дружина на полюванні": дивитись трейлер

"Погані сестри"

Іноді найбільша проблема родини – токсичний родич. А іноді він настільки токсичний, що майже всі навколо мріють про його зникнення.

Після смерті Джона Пола поліція намагається з'ясувати, хто саме допоміг йому піти з цього світу. І що довше триває розслідування, то важче повірити, що винних немає.

"Погані сестри": дивитись трейлер

"Хороша боротьба"

Якщо вам подобалася Брі Ван де Камп, яка завжди тримала обличчя навіть тоді, коли все навколо розвалювалося, Діана Локхарт точно стане новою фавориткою.

Після фінансового скандалу вона змушена починати кар'єру майже з нуля. Попереду – судові війни, політичні інтриги, маніпуляції та колеги, які посміхаються рівно до того моменту, поки їм це вигідно.

"Хороша боротьба": дивитись трейлер

Також ловіть добірку серіалів про маленькі містечка, які затягують з першої хвилини.



