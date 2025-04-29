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Кіно Кінодобірки Неможливо відірватись: 5 найатмосферніших костюмованих драм, які перенесуть вас у минуле
29 квітня, 15:15
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Неможливо відірватись: 5 найатмосферніших костюмованих драм, які перенесуть вас у минуле

Ольга Паньків
Основні тези
  • У 2026 році вийде продовження серіалу "Бріджертони".
  • Кіно 24 рекомендує серіали схожі на "Бріджертони", такі як "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти", "Сендітон", "Багряна пелюстка і біла", "Настанови для панянок".

У 2026 році вийде продовження улюбленого серіалу "Бріджертони". Це костюмована драма, яка захопила шалену кількість глядачів по всьому світу.

А поки всі фанати в очікуванні Кіно 24 зібрали для вас список схожих за атмосферою серіалів, які мають подивитись усі прихильники жанру. Обирайте стрічку для себе та насолоджуйтесь!

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"Бріджертони" 

У 2020 році історія Дафни та Саймона захопила мільйони глядачів по всьому світу. "Бріджертони" – це вже культова історія про те, як восьмеро дітей із великої родини Бріджертонів знаходять своє кохання.

У кожному сезоні розкривається історія стосунків когось іншого. Глядачі вже бачили, як Дафна знайшла свого коханого, віконт – свою кохану, а Колін возз'єднав своє життя з Пенелопою. І за всім цим спостерігає загадкова леді Віслдаун.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ви – фанат таких історій, вам точно сподобаються такі серіали:

  • "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"
  • "Сендітон"
  • "Багряна пелюстка і біла"
  • "Настанови для панянок"

Серед цих стрічок ви знайдете як старіші кіноісторії, так і зовсім нові серіали, які можна подивитись на Netflix. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь!

До слова, на Netflix вийде ще один український детектив, який розтопив серця глядачів: що це за серіал