5 старих серіалів для найтепліших зимових вечорів

Зимові вечори – це ідеальний час для того, аби загорнутись у ковдру та побути наодинці з собою. А особливо, якщо обрати для перегляду старий серіал, який подарує море ностальгії.

24 Канал зібрав добірку саме таких кіноісторій. Шукайте свого фаворита та насолоджуйтесь теплим переглядом уже цього вечора.

Які старі серіали подивитися ввечері?

Ідеальним варіантом для перегляду ввечері може стати старий серіал, який колись був вашим улюбленим. Перевага такого вибору не лише в тому, що це цікаві історії з улюбленими акторами, а й у тому, що вони повертають відчуття спокійного минулого, коли життя здавалося безтурботним, без щоденних тривог та обстрілів. Це час, якого сьогодні всім нам дуже бракує.

Серед серіалів, які можуть стати чудовим вибором:

"Щоденники вампіра" – містична романтика про любовний трикутник між дівчиною та двома вампірами, інтриги та драми, що тримають у напрузі.

"Щоденники вампіра": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Пліткарка" – молодіжний серіал про життя багатих підлітків Нью-Йорка, кохання, інтриги та скандали.

"Пліткарка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Корона" – біографічна драма про життя королівської родини з сильними романтичними та сімейними лініями.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дівчата" – комедія про декілька дівчат двадцятирічного віку, яким доводиться відчувати приниження і лише зрідка визнавати смак перемоги.

"Дівчата": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Відчайдушні домогосподарки" – романтика, драма та інтриги у житті домогосподарок, переплетені з гумором та несподіваними сюжетними поворотами.

"Відчайдушні домогосподарки": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте серіал для ідеального зимового вечора: лише ви, серіал та смачний попкорн.