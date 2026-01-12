Днями вийшов новий мінісеріал "Його і її", який вже встигнув наробити галасу в мережі. Подивитися його можна на стримінговій платформі Netflix, пише 24 Канал.

Про що серіал "Його і її"?

Сюжет цього детективного трилера заснований на однойменному романі британської письменниці Еліс Фіні. На IMDb цей мінісеріал вже має рейтинг 7.3.

Події відбуваються у містечку Далонега, що розташоване неподалік Атланти. Там сталось жорстоке вбивство – дружина місцевого бізнесмена отримала 40 ножових поранень. Розслідування проводить детектив поліції Джек Гарпер, а також на місце злочину прибуває телеведуча новин Анна Ендрюс. Виявляється, що вона була на місці злочину в ніч вбивства, а також має спільне минуле з Джеком. Їхня зустріч тепер утворює клубок заплутаних подій з непередбачуваними наслідками.

"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу

