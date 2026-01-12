Днями вийшов новий мінісеріал "Його і її", який вже встигнув наробити галасу в мережі. Подивитися його можна на стримінговій платформі Netflix, пише 24 Канал.
Про що серіал "Його і її"?
Сюжет цього детективного трилера заснований на однойменному романі британської письменниці Еліс Фіні. На IMDb цей мінісеріал вже має рейтинг 7.3.
Події відбуваються у містечку Далонега, що розташоване неподалік Атланти. Там сталось жорстоке вбивство – дружина місцевого бізнесмена отримала 40 ножових поранень. Розслідування проводить детектив поліції Джек Гарпер, а також на місце злочину прибуває телеведуча новин Анна Ендрюс. Виявляється, що вона була на місці злочину в ніч вбивства, а також має спільне минуле з Джеком. Їхня зустріч тепер утворює клубок заплутаних подій з непередбачуваними наслідками.
"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу
Що ще нового подивитися на Netflix?
- Якщо вам сподобався серіал "Його і її", точно варто подивитися "Утікай". У 8 епізодах батько, який розшукує свою доньку, потрапляє в епіцентр розслідування вбивства й натрапляє на таємниці, які можуть знищити його сім'ю.
- В іспанському детективі "Місто тіней" події відбуваються в Барселоні. На одній з найвідоміших будівель авторства Гауді знаходять охоплене полум'ям тіло. Детектив готується й до роботи й налаштований відшукати вбивцю.
- У трилері "Звір у мені" головна героїня – письменниця, яка втягується в смертельно небезпечні ігри розуму зі своїм підступним сусідом.